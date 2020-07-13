CANLI | Yeni Malatyaspor- Beşiktaş

Süper Lig'in 32. haftasında, corona virüsü arasının ardından çizdiği başarılı grafikle 4. sıraya kadar tırmanan Beşiktaş, ateş hattından uzaklaşmak isteyen Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor.
Mücadele öncesinde Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlıların 53, Hikmet Karaman'ın öğrencilerinin ise 32 puanı bulunuyor.
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetiyor ve zorlu müsabaka beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER BELLLİ OLDU...
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Karim Hafes, Chebake, Robin, Murat, Hadebe, Mina, Acquah, Donald, Gökhan, Umut
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby.