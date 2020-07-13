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'in 32. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Kümede kalma mücadelesi veren ekibi ile üçüncülük hesapları yapan siyah-beyazlı takım arasındaki karşılaşmayı yönetiyor. Müsabaka öncesinde sarı-siyahlı takımın 32, 'ın ise 53 puanı var. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 19:53 Son Güncelleme: 13.7.2020 21:00 ABONE OL
CANLI | Yeni Malatyaspor- Beşiktaş

Süper Lig'in 32. haftasında, corona virüsü arasının ardından çizdiği başarılı grafikle 4. sıraya kadar tırmanan Beşiktaş, ateş hattından uzaklaşmak isteyen Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor.

Mücadele öncesinde Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlıların 53, Hikmet Karaman'ın öğrencilerinin ise 32 puanı bulunuyor.

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetiyor ve zorlu müsabaka beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER BELLLİ OLDU...

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Karim Hafes, Chebake, Robin, Murat, Hadebe, Mina, Acquah, Donald, Gökhan, Umut

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby.

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CANLI | Yeni Malatyaspor- Beşiktaş
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