Kopenhag Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Kopenhag - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Ülkemizin UEFA Avrupa Ligi temsilcisi Başakşehir Kopenhag maçı için milyonlarca futbol severin heyecanı sürüyor. Müsabakaya kısa zaman kala binlerce kişi maça ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonu olan takım deplasmanda gerçekleşecek mücadeleden galip gelerek son 8'e kalma hedefini gerçekleştirebilecek mi merak ediliyor. Peki, Kopenhag Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar…
Avrupa kupası için mücadeleye devam eden Türk takımı Medipol Başakşehir Çeyrek final maçında Danimarkalı ekibin sahasına konuk oluyor. 12 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen maçta galip gelen ülke temsilcimiz rövanş öncesi avantajı büyük önem taşıyor. Öte yandan maçın saatı, yayınlanacağı kanal gibi detaylar da merak konusu haline geldi…
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa kupalarında da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak.
Parken Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Mücadele UEFA'nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak. 19 Mart'ta oynanması gereken rövanş maçı corona virüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
Medipol Başakşehir, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finalde mücadele edecek.
OKAN BURUK İLE AVRUPA'DA 12. SINAV
Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 12. karşılaşmasına Kopenhag karşısında çıkacak.
Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.
Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.
Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.
Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.
Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.
Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi bildi.
DEPLASMANDA 15. MAÇ
Turuncu-lacivertli ekip, Kopenhag mücadelesi ile Avrupa kupalarında 15. kez deplasmanda ter dökecek.
Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 14 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 14 maçta 17 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.
Turuncu-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.