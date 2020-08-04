Kopenhag Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Kopenhag - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Ülkemizin UEFA Avrupa Ligi temsilcisi Başakşehir Kopenhag maçı için milyonlarca futbol severin heyecanı sürüyor. Müsabakaya kısa zaman kala binlerce kişi maça ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonu olan takım deplasmanda gerçekleşecek mücadeleden galip gelerek son 8'e kalma hedefini gerçekleştirebilecek mi merak ediliyor. Peki, Kopenhag Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar…

KOPENHAG MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa kupası için mücadeleye devam eden Türk takımı Medipol Başakşehir Çeyrek final maçında Danimarkalı ekibin sahasına konuk oluyor. 12 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen maçta galip gelen ülke temsilcimiz rövanş öncesi avantajı büyük önem taşıyor. Öte yandan maçın saatı, yayınlanacağı kanal gibi detaylar da merak konusu haline geldi…