Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanI | CANLI

'nde heyecanI | CANLI

'nde heyecan maçlarıyla devam ediyor. Gecenin maçlarında Inter sahasında 'i, İngilzi devi 'da 'i kupanın dışına iten Kopenhag'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımlarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 21:59 Son Güncelleme: 10.8.2020 22:00 ABONE OL
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanI | CANLI

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Inter ile Bayer Leverkusen karşılaşıyor. Mücadele Merkur Spiel Arena'da oynanıyor.

Gecenin diğer karşılaşmasında Manchester United ile Kopenhag karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma da RheinEnergie Stadyumu'nda oynanıyor.

INTER - B. LEVERKUSEN CANLI

İLK 11'LER

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku.

Bayer Leverkusen: Hradecky; L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Palacios; Diaby, Kerem Demirbay, Havertz; Volland.

INTER - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Inter - Bayer Leverkusen maçı 22:00'den itibaren beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

M. UNITED - KOPENHAG CANLI

İLK 11'LER

Manchester United: Romero, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams, Fred, Pogba, Fernandes, Rashford, Greenwood, Martial

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Biel, Stage, Zeca, Daramy, Wind, Falk.

MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Manchester United - Kopenhag maçı 22:00'den itibaren beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS tercih sonuçları MEB tarafından açıklandı! 10 Ağustos MEB e Okul ile LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Bakan Ziya Selçuk'tan SON DAKİKA açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? 2020 ilkokul, ortaokul ve lise okullar açılacak mı?
Şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor! Hamile Petek Dinçöz'ün bebeğinin cinsiyeti de belli...
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 10 Ağustos Kapalıçarşı gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları
Son Dakika Haberi: Altın fiyatlarında son durum ne? 10 Ağustos 2020 Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
LGS tercih sonuçları 2020 (Lise yerleştirme sonuçları) sorgulama ekranı | MEB ile e okul LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?
2020 MEB ile Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi! Özel ve devlet okullar açılacak mı?
9 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Süper Loto sonuçları MPİ ile bilet sorgulama ekranı burada!
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki "Arsız güçlü olunca…"
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanI | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA