UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanI | CANLI

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Inter ile Bayer Leverkusen karşılaşıyor. Mücadele Merkur Spiel Arena'da oynanıyor.
Gecenin diğer karşılaşmasında Manchester United ile Kopenhag karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma da RheinEnergie Stadyumu'nda oynanıyor.
INTER - B. LEVERKUSEN CANLI
İLK 11'LER
Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku.
Bayer Leverkusen: Hradecky; L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Palacios; Diaby, Kerem Demirbay, Havertz; Volland.
INTER - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Inter - Bayer Leverkusen maçı 22:00'den itibaren beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
M. UNITED - KOPENHAG CANLI
İLK 11'LER
Manchester United: Romero, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams, Fred, Pogba, Fernandes, Rashford, Greenwood, Martial
Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Biel, Stage, Zeca, Daramy, Wind, Falk.
MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Manchester United - Kopenhag maçı 22:00'den itibaren beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.
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