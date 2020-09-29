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'dan resmen ayrıldı!

Son dakika haberleri... 'nin transfer gündeminde olan eski futbolcusu , kulübü ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bu gelişme sonrası Brezilyalı yıldızın eski kulübü Fenerbahçe'ye mi geliyor? sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.9.2020 19:38 Son Güncelleme: 29.9.2020 19:41 ABONE OL
Giuliano Al Nassr'dan resmen ayrıldı!

Fenerbahçe'nin gündeminde olan eski futbolcusu Giuliano, kulübü Al Nassr ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz günlerde adı yine sarı-lacivertlilerle anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, kulübü Al Nassr'a veda etti. Sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayan 30 yaşındaki Sambacı, "2 yıldır birlikte yaşadığımız birçok duygu için tüm Al Nassr taraftarına teşekkür ediyorum. Lig ve Süper Kupayı burada kazandım. Şu anda konuşmak istemediğim nedenlerle bugün Al Nassr'dan ayrılıyorum. Al Nassr'ın kariyerimin bir parçası olduğu için ve böyle bir kulübün tarihinin bir parçası olma fırsatına sahip olduğum için minnettarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

2 sezon Al Nassr forması giyen Brezilyalı futbolcu, çıktığı 75 maçta 26 gol kaydetti.

FENERBAHÇE'YE Mİ DÖNECEK?

Flaş bir kararla Al Nassr'dan ayrılan 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz aylarda yeniden eski takımı Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Giuliano'nun transfer döneminin bitmesine kısa süre kala yaptığı bu hareket sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Süper Lig 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Giuliano, ligde çıktığı 31 maçta 15 gol, 5 asistlik performansıyla 20 gole doğrudan katkıda bulunmuştu.

Yıldız oyuncu sezon bitiminde ise 10.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığı Al Nassr'a transfer olmuştu. Giuliano, Al Nassr formasıyla geçen sezon 35 resmi maça çıkıp, 13 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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Giuliano Al Nassr'dan resmen ayrıldı!
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