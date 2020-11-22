CANLI | Göztepe - Ankaragücü

Süper Lig'de 9. haftanın heyecanı devam ediyor.
İzmir ekibi Göztepe, evinde Başkent temsilcisi Ankaragücü'nü ağırlıyor. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başladı. Fırat Aydınus'un yönettiği mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.
Süper Lig'de 8 maça çıkan Göztepe 8 puandayken, 6 müsabakada 2 puan toplayabilen Ankaragücü ise 2 puanla son sırada yer alıyor.
İLK 11'LER...
Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif.
Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila, Lukasik, Atakan, Endri, Lobjanidze, Paintsil, Bolingi.