Gaziantep FK - Serik Belediyespor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK ile Serik Belediyespor karşı karşı geliyor. Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 2. Lig temsilcisi karşısında evinde sürprize izin vermek istemiyor. Serik Belediyespor ise güçlü rakibini devirip sükse yapmayı hedefliyor.
Kritik karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
Gaziantep FK - Serik Belediyespor maçının canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
GAZİANTEP FK - SERİK BELEDİYESPOR MAÇINDA 11'LER
GAZİANTEP FK: Çağlar, Ulaş, Kubilay, Jefferson, Andre Felipe, Oğuz Ceylan, Kozulj, M. Erdem Uğurlu, Andre Sousa, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp
SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet, Ercan, Atakan, Mahsun, Bahadır, Gökay, Sinan, E. Bekir, Erkan, Yusuf, Furkan
GAZİANTEP FK - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK sahasında TFF 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'u ağırlıyor. Mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanıyor.