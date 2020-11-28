Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM

Gaziantep FK - |

'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında 'u ağırlıyor. Mücadele öncesi ev sahibi Gaziantep FK 14, Yeni Malatyaspor ise 11 puanda bulunuyor. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.11.2020 13:29 Son Güncelleme: 28.11.2020 13:37 ABONE OL
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesi ev sahibi Gaziantep FK 14, Yeni Malatyaspor ise 11 puanda bulunuyor. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Kana-Biyik, Tosca, Djilobodji, Olkowski, Oğuz, Maxim, Mirallas, Sousa, Kenan, Muhammet
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Semih, Wallace, Chebake, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Tetteh, Kubilay, Adem Büyük, Umut Bulut

GAZİANTEP FK YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 13:30'da başladı ve arşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri...
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları kritik seviyenin altına sarktı! Altında ibre terse döndü: İşte 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu...
Son dakika haberi: Deprem uzmanından kritik uyarı geldi! 7 şiddetinde bir deprem olabilir...
Son dakika haberi: Masterchef Uğur'a ikinci darbe geldi! Acun Ilıcalı yarışmadan diskalifiye etmişti...
Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: 28-29 Kasım 2020 Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak?
Estetik skandalı! Son dakika haberi: Kalça ameliyatı sonrası genç kızın hayatı kabusa döndü
Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 20 yaş ile 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu
Son dakika haberi: "İntihar etmedim benimle zorla ilişkiye girdi sonra tabancayla vurdu..." Kan donduran itiraflar...
SON DAKİKA: Koronavirüse karşı kekikten sonra ikinci mucize: O da Türkiye'de yetişiyor
Son dakika haberi: Kan grupları ile koronavirüs ölüm riski arasında bağ var mı? Yeni araştırma sonuçları açıklandı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA