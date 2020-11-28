Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesi ev sahibi Gaziantep FK 14, Yeni Malatyaspor ise 11 puanda bulunuyor. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Kana-Biyik, Tosca, Djilobodji, Olkowski, Oğuz, Maxim, Mirallas, Sousa, Kenan, Muhammet
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Semih, Wallace, Chebake, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Tetteh, Kubilay, Adem Büyük, Umut Bulut
GAZİANTEP FK YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 13:30'da başladı ve arşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.