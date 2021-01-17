Son dakika: İrfan Can Kahveci transferinde mutlu son! Galatasaray’dan Mesut Özil’e karşı hamle… (Sabah.com.tr Özel)

FALCAO İÇİN PORTLAND DEVREDE

Tedavi olmak üzere İspanya'ya giden Radamel Falcao'ya ABD'den teklif var. Başkan Cengiz'in "Güney Amerika ve Arap Yarımadası'ndaki kulüplerden teklif var ama istemiyor" dediği oyuncu için MLS ekibi Portland devreye girdi. Portland Timbers'ın sahibi Merritt Paulson'un 34 yaşındaki forveti kadrosunda görmek istediği ve bunun için de menajeri Jorge Mendes ile temas kurduğu iddia edildi