Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: İrfan Can Kahveci transferinde mutlu son! Galatasaray’dan Mesut Özil’e karşı hamle… (Sabah.com.tr Özel)

: transferinde mutlu son! ’dan ’e karşı hamle… (Sabah.com.tr Özel)

'dan transfer hamlesi! 'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Galatasaray da 'nin transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Sabah Spor'un özel haberine göre İrfan Can Kahveci'nin transferi için Galatasaray ile Başakşehir anlaşmaya çok yakın. İrfan Can Kahveci 4-5 milyon € bedelle transfer edilecek, bonservis ücreti ödemesi Haziran ayında yapılacak. Galatasaray, bu transferle Mesut Özil hamlesine de cevap vermiş olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 17.1.2021 11:32 Son Güncelleme: 17.1.2021 11:34 ABONE OL
Son dakika: İrfan Can Kahveci Galatasaray’da! Galatasaray’dan Mesut Özil’e karşı hamle… Sabah.com.tr Özel

transferi hakkında gelişmesi! Sabah Spor'un özel haberine göre İrfan Can Kahveci transferi için ile Başakşehir anlaşmak üzere... Bonservis pazarlıklarında artık sona gelindi. Oyuncu için bonservis pazarlıkları sürüyor. İrfan Can Kahveci'nin bonservisinin yüzde 50'sini satın alacak Galatasaray bunun için 4-5 milyon € ödeyecek. Galatasaray, ilerleyen zamanlarda İrfan'ı satarsa Başakşehir bonservisin yarısını alacak...

SON DAKİKA: GALATASARAY İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİNİ BİTİRİYOR!

Son dakika: İrfan Can Kahveci Galatasaray’da! Galatasaray’dan Mesut Özil’e karşı hamle… Sabah.com.tr Özel

bilgisine göre ile Başakşehir arasındaki transfer pazarlıklarında sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de transferi için Göksel Gümüşdağ ile görüştüklerini transferi bitirmek için çalışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Galatasaray’da! Galatasaray’dan Mesut Özil’e karşı hamle… Sabah.com.tr Özel

İRFAN CAN KAHVECİ, FATİH TERİM'İ TAKİP ETTİ!

Milli takımımızın da en önemli oyuncuları arasında yer alan , dün akşam Instagram hesabından Fatih Terim'i takip etti. Bu hamle de transferde artık son pürüzlerin kaldığı yönünde değerlendirildi.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Galatasaray’da! Galatasaray’dan Mesut Özil’e karşı hamle… Sabah.com.tr Özel

İRFAN CAN TRANSFERİNDE SON DAKİKA!

ile Başakşehir arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından Galatasaray ile arasında 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmeye transfer sürecinin başından beri çok sıcak bakıyor.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Galatasaray’da! Galatasaray’dan Mesut Özil’e karşı hamle… Sabah.com.tr Özel

GALATASARAY DERBİYE KONSTANTRE OLDU!

Başkan Mustafa Cengiz- Fatih Terim arasındaki krizin tatlıya bağlanmasıyla 'da herkes Beşiktaş derbisine konsantre oldu. Perşembe sabahı Türk Telekom Stadı'nın yolunu tutan ve burada başkanla yüz yüze görüşüp sorunu çözen Fatih Terim, toplantıdan çıkar çıkmaz derbiyi düşünmeye başladı.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Galatasaray’da! Galatasaray’dan Mesut Özil’e karşı hamle… Sabah.com.tr Özel

2. YARIDA FARKI AÇARIZ

Florya'da hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenöründen yedek futbolcusuna kadar A Takım'daki herkes "Sakatlık ve hastalıkla boğuştuğumuz ilk devreyi 40 puan ve üzerinde tamamlarsak şampiyon oluruz.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Galatasaray’da! Galatasaray’dan Mesut Özil’e karşı hamle… Sabah.com.tr Özel

Beşiktaş'ı yenersek bu hedefe çok yaklaşmış olacağız. Derbi galibiyeti ligde önümüzü açar ve ara transferlerle birlikte ikinci yarı farkı açarız" görüşünde birleşti.

KAPTAN MOTİVASYONU

Fatih Terim, yarın oynanacak Beşiktaş maçına özel olarak oyun planında değişiklik yapmama kararı aldı.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Galatasaray’da! Galatasaray’dan Mesut Özil’e karşı hamle… Sabah.com.tr Özel

Takım kaptanları Arda ve Muslera da arkadaşlarını hafta boyunca derbiye motive etmek için konuşmalar yaptı. 8 gün içinde sırasıyla Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatya ile karşılaşacak 33 puanlı , bu 3 maçtan minimum 7 puanla ayrılmanın ve ligin ilk yarısını zirvede kapatmanın hesapları içinde.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Galatasaray’da! Galatasaray’dan Mesut Özil’e karşı hamle… Sabah.com.tr Özel

İLK KEZ DERBİ KAMPI YOK!

Kasım ayından beri İstanbul'da oynanan maçlar öncesinde Florya'da kampı kaldıran Fatih Terim, bu uygulamaya Beşiktaş derbisinde de devam edecek. Bu sabah tesiste toplanan Fatih Terim ve talebeleri, tek kişilik odalarında dinlenmeye çekilip derbi için Dolmabahçe'ye hareket saatini bekliyor. ilk kez bir büyük maç öncesi kampa girmeyecek.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Galatasaray’da! Galatasaray’dan Mesut Özil’e karşı hamle… Sabah.com.tr Özel

FALCAO İÇİN PORTLAND DEVREDE

Tedavi olmak üzere İspanya'ya giden Radamel Falcao'ya ABD'den teklif var. Başkan Cengiz'in "Güney Amerika ve Arap Yarımadası'ndaki kulüplerden teklif var ama istemiyor" dediği oyuncu için MLS ekibi Portland devreye girdi. Portland Timbers'ın sahibi Merritt Paulson'un 34 yaşındaki forveti kadrosunda görmek istediği ve bunun için de menajeri Jorge Mendes ile temas kurduğu iddia edildi

Son dakika: İrfan Can Kahveci Galatasaray’da! Galatasaray’dan Mesut Özil’e karşı hamle… Sabah.com.tr Özel

ABD basınındaki haberlere göre taraflar görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, teklif gelmesi halinde Falcao'nun Portland'a gitmesine kolaylık sağlayacak ve oyuncunun birikmiş tüm alacakları ödenecek.

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Son dakika: İrfan Can Kahveci transferinde mutlu son! Galatasaray’dan Mesut Özil’e karşı hamle… (Sabah.com.tr Özel)
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