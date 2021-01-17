Son dakika: İrfan Can Kahveci transferinde mutlu son! Galatasaray’dan Mesut Özil’e karşı hamle… (Sabah.com.tr Özel)

İrfan Can Kahveci transferi hakkında son dakika gelişmesi! Sabah Spor'un özel haberine göre İrfan Can Kahveci transferi için Galatasaray ile Başakşehir anlaşmak üzere... Bonservis pazarlıklarında artık sona gelindi. Oyuncu için bonservis pazarlıkları sürüyor. İrfan Can Kahveci'nin bonservisinin yüzde 50'sini satın alacak Galatasaray bunun için 4-5 milyon € ödeyecek. Galatasaray, ilerleyen zamanlarda İrfan'ı satarsa Başakşehir bonservisin yarısını alacak...
Son dakika bilgisine göre Galatasaray ile Başakşehir arasındaki transfer pazarlıklarında sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de İrfan Can Kahveci transferi için Göksel Gümüşdağ ile görüştüklerini transferi bitirmek için çalışma içinde olduklarını ifade etmişti.
İRFAN CAN KAHVECİ, FATİH TERİM'İ TAKİP ETTİ!
Milli takımımızın da en önemli oyuncuları arasında yer alan İrfan Can Kahveci, dün akşam Instagram hesabından Fatih Terim'i takip etti. Bu hamle de transferde artık son pürüzlerin kaldığı yönünde değerlendirildi.
İRFAN CAN TRANSFERİNDE SON DAKİKA!
Galatasaray ile Başakşehir arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından Galatasaray ile İrfan Can Kahveci arasında 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmeye transfer sürecinin başından beri çok sıcak bakıyor.
GALATASARAY DERBİYE KONSTANTRE OLDU!
Başkan Mustafa Cengiz- Fatih Terim arasındaki krizin tatlıya bağlanmasıyla Galatasaray'da herkes Beşiktaş derbisine konsantre oldu. Perşembe sabahı Türk Telekom Stadı'nın yolunu tutan ve burada başkanla yüz yüze görüşüp sorunu çözen Fatih Terim, toplantıdan çıkar çıkmaz derbiyi düşünmeye başladı.
2. YARIDA FARKI AÇARIZ
Florya'da hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenöründen yedek futbolcusuna kadar A Takım'daki herkes "Sakatlık ve hastalıkla boğuştuğumuz ilk devreyi 40 puan ve üzerinde tamamlarsak şampiyon oluruz.
Beşiktaş'ı yenersek bu hedefe çok yaklaşmış olacağız. Derbi galibiyeti ligde önümüzü açar ve ara transferlerle birlikte ikinci yarı farkı açarız" görüşünde birleşti.
KAPTAN MOTİVASYONU
Fatih Terim, yarın oynanacak Beşiktaş maçına özel olarak oyun planında değişiklik yapmama kararı aldı.
Takım kaptanları Arda ve Muslera da arkadaşlarını hafta boyunca derbiye motive etmek için konuşmalar yaptı. 8 gün içinde sırasıyla Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatya ile karşılaşacak 33 puanlı Galatasaray, bu 3 maçtan minimum 7 puanla ayrılmanın ve ligin ilk yarısını zirvede kapatmanın hesapları içinde.
İLK KEZ DERBİ KAMPI YOK!
Kasım ayından beri İstanbul'da oynanan maçlar öncesinde Florya'da kampı kaldıran Fatih Terim, bu uygulamaya Beşiktaş derbisinde de devam edecek. Bu sabah tesiste toplanan Fatih Terim ve talebeleri, tek kişilik odalarında dinlenmeye çekilip derbi için Dolmabahçe'ye hareket saatini bekliyor. Galatasaray ilk kez bir büyük maç öncesi kampa girmeyecek.
FALCAO İÇİN PORTLAND DEVREDE
Tedavi olmak üzere İspanya'ya giden Radamel Falcao'ya ABD'den teklif var. Başkan Cengiz'in "Güney Amerika ve Arap Yarımadası'ndaki kulüplerden teklif var ama istemiyor" dediği oyuncu için MLS ekibi Portland devreye girdi. Portland Timbers'ın sahibi Merritt Paulson'un 34 yaşındaki forveti kadrosunda görmek istediği ve bunun için de menajeri Jorge Mendes ile temas kurduğu iddia edildi
ABD basınındaki haberlere göre taraflar görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, teklif gelmesi halinde Falcao'nun Portland'a gitmesine kolaylık sağlayacak ve oyuncunun birikmiş tüm alacakları ödenecek.