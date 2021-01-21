Süper Lig Puan Durumu! 21 Ocak TFF güncel Süper Lig puan durumu tablosu ve 20. Hafta fikstürü ile maç sonuçları burada!

Süper Lig Puan Durumu tablosu futbolseverler tarafından, ligin zirvesindeki 3 büyüklerin liderlik mücadelesi nedeniyle yoğun şekilde merak ediliyor. Ligin ilk sırasında yer alan Beşiktaş'ın bugün Karagümrük deplasmanında oynadığı maç sonrasında futbolseverler 21 Ocak TFF ile en güncel Süper Lig Puan Durumu tablosu ile 20. Hafta fikstürü ile maç sonuçları detaylarını öğrenmek istiyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU (21 OCAK)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 21 Ocak Süper Lig Puan durumu tablosu ve fikstür ve maç sonuçları bilgileri şöyle;