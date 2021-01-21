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Puan Durumu! 21 Ocak güncel tablosu ve 20. Hafta fikstürü ile maç sonuçları burada!

Türkiye’nin en prestijli futbol ligi olan ’de 20. Hafta puan durumu tablosu, bugün oynanan Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası merak konusu oldu. 21 Ocak () ile tablosu ve 20. Hafta fikstürü ile maç sonuçları detaylarını burada bulabilirsiniz. İşte en güncel Durumu tablosu verileri…

Giriş Tarihi: 21.1.2021 19:41 Son Güncelleme: 21.1.2021 19:41 ABONE OL
Süper Lig Puan Durumu! 21 Ocak TFF güncel Süper Lig puan durumu tablosu ve 20. Hafta fikstürü ile maç sonuçları burada!

Süper Lig Puan Durumu tablosu futbolseverler tarafından, ligin zirvesindeki 3 büyüklerin liderlik mücadelesi nedeniyle yoğun şekilde merak ediliyor. Ligin ilk sırasında yer alan Beşiktaş'ın bugün Karagümrük deplasmanında oynadığı maç sonrasında futbolseverler 21 Ocak TFF ile en güncel Süper Lig Puan Durumu tablosu ile 20. Hafta fikstürü ile maç sonuçları detaylarını öğrenmek istiyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU (21 OCAK)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 21 Ocak Süper Lig Puan durumu tablosu ve fikstür ve maç sonuçları bilgileri şöyle;

Süper Lig'in en son oynanan karşılaşmalar ardından şekillenen puan tablosu şöyle (Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından güncellenecektir)

SÜPER LİG FİSKTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

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Süper Lig Puan Durumu! 21 Ocak TFF güncel Süper Lig puan durumu tablosu ve 20. Hafta fikstürü ile maç sonuçları burada!
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