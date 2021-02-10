Son dakika: Canlı yayında Arsene Wenger iddiası! Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine düşünülüyor...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE EROL BULUT YERİNE ARSENE WENGER İDDİASI!

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'de oyuncuların mutsuz olduğunu saha içinde Mesut Özil'in bile sinirli olduğunu takımın bir oyun planı olmadığını ifade etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Mesut Özil'in imza töreninde Arsene Wenger ile Mesut transferi için görüştüklerini çok olumlu bir insan olduğunu ifade etmişti.

Fotoğraf: Fenerbahçe / Arsenal (2013)