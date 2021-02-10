Son dakika: Canlı yayında Arsene Wenger iddiası! Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine düşünülüyor...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Cumartesi akşamı Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, dün akşam da Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elendi. Kötü gidişat devam ederse Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine Arsene Wenger ismi düşünülüyor. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor ekranlarında yaptığı son dakika açıklamasında Fransız teknik adam Arsene Wenger'in teknik adamlık için düşünüldüğünü vurguladı.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE EROL BULUT YERİNE ARSENE WENGER İDDİASI!
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'de oyuncuların mutsuz olduğunu saha içinde Mesut Özil'in bile sinirli olduğunu takımın bir oyun planı olmadığını ifade etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Mesut Özil'in imza töreninde Arsene Wenger ile Mesut transferi için görüştüklerini çok olumlu bir insan olduğunu ifade etmişti.
Fotoğraf: Fenerbahçe / Arsenal (2013)
ALİ KOÇ İMZA TÖRENİNDE ANLATMIŞTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in imza töreninde Arsene Wenger ile Londra'da görüştüklerini deneyimli teknik adamın çok olumlu bir şekilde kendilerine yardımcı olduğunu, Mesut Özil ile ilgili güzel şeyler anlattığını ifade etmişti.
"Finansal konuların öncelik olmadığını ifade etti. 8 Aralık'ta Londra'ya gittik. Londra'da Arsene Wenger ile görüştüm. Mesut ile ilgili bilgi aldım. Daha sonra Wenger'i Erol Bulut ile görüştürdüm. Olumlu geri bildirimler aldım. 10 Aralık'ta Londra'nın dışında bir yerde Mesut'la tanıştık. Mesut, çocukluğundan beri gönül verdiği takımda oynama hayallerinden bahsetti."
22 Ekim 1949 yılında Strasburg'da dünyaya gelen Arsene Wenger, 71 yaşında. Fransız antrenör Arsenal ile yakaladığı başarılarla İngiliz ekibinin tarihine geçti. Teknik direktörlük kariyerine Nancy'de başlayan Wenger, daha sonra Monaco'yu çalıştırdı. Bir dönem Japonya'da Nagoya takımını da çalıştıran Wenger, 1996 yılından 2018'e kadar Arsenal'i çalıştırdı.
Wenger, Arsenal'da 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşarken 7 kez İngiliz lig kupasını kazandı.
22 Ekim 1949 yılında Strasburg'da dünyaya gelen Arsene Wenger, 71 yaşında. Fransız antrenör Arsenal ile yakaladığı başarılarla İngiliz ekibinin tarihine geçti. Teknik direktörlük kariyerine Nancy'de başlayan Wenger, daha sonra Monaco'yu çalıştırdı. Bir dönem Japonya'da Nagoya takımını da çalıştıran Wenger, 1996 yılından 2018'e kadar Arsenal'i çalıştırdı.
Wenger, Arsenal'da 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşarken 7 kez İngiliz lig kupasını kazandı.