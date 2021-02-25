Son dakika: Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim faktörü...

Yağan kar ile yumuşayan ve olumsuz etkilenen saha, geçen hafta kurutuldu. Temizlik işlemlerinin ardından çim ekimi de başladı. Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Erzurumspor karşılaşmasına kadar zeminin en iyi hale gelebilmesi için görevliler de var güçleriyle çalışıyor.