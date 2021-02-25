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: Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor! faktörü...

... Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer planlamalarını şimdiden yapıyor. Buna göre stoper rotasyonuna tecrübeli bir isim katmak isteyen Galatasaray'ın hedefi de belli oldu. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcu için harekete geçildi. Daha önce adı Fenerbahçe ile de anılan başarılı oyuncu faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Son dakika ...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 25.2.2021 07:54 Son Güncelleme: 25.2.2021 08:04 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim faktörü...

Galatasaray'dan haberleri peş peşe geliyor. Yabancı sınırı sonrasındaki hamlelerini de şimdiden planlayan Galatasaray, Süper Lig'in tecrübeli oyuncularından biri olan 'ü transfer etmeyi düşünüyor. Bu transferde Galatasaray'ın rakipleri olabilir fakat Alpaslan Öztürk, faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim faktörü...

SON DAKİKA: GALATASARAY'DAN ALPASLAN ÖZTÜRK ATAĞI! FATİH TERİM FAKTÖRÜ...

Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan'ın özel haberine göre Galatasaray, Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu ile ilgileniyor. Kariyerine orta saha olarak başlayan Alpaslan, son yıllarda Göztepe'de stoper pozisyonundaki başarısıyla dikkat çekiyor. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim faktörü...

Marcao-Luyindama-Donk-Ozornwafor'dan kurulu olan savunmanın göbeğine yeni aday . Sezon sonu Göztepe ile kontratı bitecek olan oyuncu, faktörü ile G.Saray'a sıcak bakıyor.

Orta saha ve hücum hattına yerli takviyeler yapan Galatasaray'da sıra savunmaya geldi. Marcao- Luyindama-Donk-Ozornwafor'dan oluşan stoper rotasyonuna yerli alternatif eklemek isteyen sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasına Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü koydu.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim faktörü...

Sezon başında Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen başarılı oyuncu sözleşmesini uzatmadı. Sezon sonunda serbest kalacak 27 yaşındaki savunmacı, Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'a sıcak bakıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim faktörü...

Göztepe'nin Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta sahanın en iyilerinden olan 1.86 boyundaki Alpaslan, kendisine gelen birçok teklifi geri çevirdi ve sarı-kırmızılıları beklemeye başladı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim faktörü...

KAAN AYHAN'A BÜTÇE YOK!

Orta saha ve sağ bekte de görev yapabilen tecrübeli stoper futbol altyapısını Belçika'da aldı. Alpaslan gibi çok yönlü Kaan Ayhan'a 2.5 milyon Euro verecek bütçesi olmayan Galatasaray, sözleşmesi sona erecek yerli savunmacı arıyor ve 1993 doğumlu Alpaslan'ı gündemde tutuyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim faktörü...

ALBAYRAK'TAN MOHAMED SÖZLERİ! "METİN OKTAY'I HATIRLATIYOR..."

Sarı kırmızılı forma altında harika bir performans gösteren Mostafa Mohamed için G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak Mısır basınına konuştu. Oyuncuyu 1.5 sezon için 2 milyon dolara kiraladıklarını belirten Albayrak, "Bütün Türkler, onu çok seviyor. Takıma katkısından fazlasıyla memnunum..."

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim faktörü...

"Mostafa Mohamed, Türkçe öğrenmeye başladı. Kısa sürede uyum sağladı. Elbette bonservisini satın almak için opsiyonu kullanacağız. Metin Oktay gibi oynuyor, bize onu hatırlatıyor" yorumunu yaptı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim faktörü...

Kasımpaşa maçı öncesinde kar yağışı ve buzlanması sonrasında Türk Telekom Stadı'nın zemini bir hayli yıpranmıştı. Hemen bakım çalışmaları başlarken, geride kalan 10 gün içinde zemin iyiye doğru gidiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim faktörü...

Yağan kar ile yumuşayan ve olumsuz etkilenen saha, geçen hafta kurutuldu. Temizlik işlemlerinin ardından çim ekimi de başladı. Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Erzurumspor karşılaşmasına kadar zeminin en iyi hale gelebilmesi için görevliler de var güçleriyle çalışıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim faktörü...

GALATASARAY'DA HEDEF 12!

Ligde 7 haftadır kazanan G.Saray yeni seri peşinde. ve yardımcıları, mart ayındaki milli araya kadar oynanacak 5 maça 15 puan hedefi koydu. 21 gün içinde ilk olarak Türk Telekom'da Erzurum'la karşılaşacak Cimbom, haftaya çarşamba Ankaragücü'ne konuk olacak. Ardından Sivas, Kayseri (D) ve Ç.Rize maçlarıyla milli araya girecek. 12 maçlık galibiyet serisinin şampiyonluk yolunu açacağını düşünen Terim ve oyuncular 5'te 5 hedefine kilitlendi.

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Son dakika: Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim faktörü...
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