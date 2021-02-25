Son dakika: Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim faktörü...

Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Yabancı sınırı sonrasındaki hamlelerini de şimdiden planlayan Galatasaray, Süper Lig'in tecrübeli oyuncularından biri olan Alpaslan Öztürk'ü transfer etmeyi düşünüyor. Bu transferde Galatasaray'ın rakipleri olabilir fakat Alpaslan Öztürk, Fatih Terim faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
SON DAKİKA: GALATASARAY'DAN ALPASLAN ÖZTÜRK ATAĞI! FATİH TERİM FAKTÖRÜ...
Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan'ın özel haberine göre Galatasaray, Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Alpaslan Öztürk ile ilgileniyor. Kariyerine orta saha olarak başlayan Alpaslan, son yıllarda Göztepe'de stoper pozisyonundaki başarısıyla dikkat çekiyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Marcao-Luyindama-Donk-Ozornwafor'dan kurulu olan savunmanın göbeğine yeni aday Alpaslan Öztürk. Sezon sonu Göztepe ile kontratı bitecek olan oyuncu, Fatih Terim faktörü ile G.Saray'a sıcak bakıyor.
Orta saha ve hücum hattına yerli takviyeler yapan Galatasaray'da sıra savunmaya geldi. Marcao- Luyindama-Donk-Ozornwafor'dan oluşan stoper rotasyonuna yerli alternatif eklemek isteyen sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasına Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü koydu.
Sezon başında Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen başarılı oyuncu sözleşmesini uzatmadı. Sezon sonunda serbest kalacak 27 yaşındaki savunmacı, Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'a sıcak bakıyor.
Göztepe'nin Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta sahanın en iyilerinden olan 1.86 boyundaki Alpaslan, kendisine gelen birçok teklifi geri çevirdi ve sarı-kırmızılıları beklemeye başladı.
KAAN AYHAN'A BÜTÇE YOK!
Orta saha ve sağ bekte de görev yapabilen tecrübeli stoper futbol altyapısını Belçika'da aldı. Alpaslan gibi çok yönlü Kaan Ayhan'a 2.5 milyon Euro verecek bütçesi olmayan Galatasaray, sözleşmesi sona erecek yerli savunmacı arıyor ve 1993 doğumlu Alpaslan'ı gündemde tutuyor.
ALBAYRAK'TAN MOHAMED SÖZLERİ! "METİN OKTAY'I HATIRLATIYOR..."
Sarı kırmızılı forma altında harika bir performans gösteren Mostafa Mohamed için G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak Mısır basınına konuştu. Oyuncuyu 1.5 sezon için 2 milyon dolara kiraladıklarını belirten Albayrak, "Bütün Türkler, onu çok seviyor. Takıma katkısından fazlasıyla memnunum..."
"Mostafa Mohamed, Türkçe öğrenmeye başladı. Kısa sürede uyum sağladı. Elbette bonservisini satın almak için opsiyonu kullanacağız. Metin Oktay gibi oynuyor, bize onu hatırlatıyor" yorumunu yaptı.
Kasımpaşa maçı öncesinde kar yağışı ve buzlanması sonrasında Türk Telekom Stadı'nın zemini bir hayli yıpranmıştı. Hemen bakım çalışmaları başlarken, geride kalan 10 gün içinde zemin iyiye doğru gidiyor.
Yağan kar ile yumuşayan ve olumsuz etkilenen saha, geçen hafta kurutuldu. Temizlik işlemlerinin ardından çim ekimi de başladı. Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Erzurumspor karşılaşmasına kadar zeminin en iyi hale gelebilmesi için görevliler de var güçleriyle çalışıyor.
GALATASARAY'DA HEDEF 12!
Ligde 7 haftadır kazanan G.Saray yeni seri peşinde. Fatih Terim ve yardımcıları, mart ayındaki milli araya kadar oynanacak 5 maça 15 puan hedefi koydu. 21 gün içinde ilk olarak Türk Telekom'da Erzurum'la karşılaşacak Cimbom, haftaya çarşamba Ankaragücü'ne konuk olacak. Ardından Sivas, Kayseri (D) ve Ç.Rize maçlarıyla milli araya girecek. 12 maçlık galibiyet serisinin şampiyonluk yolunu açacağını düşünen Terim ve oyuncular 5'te 5 hedefine kilitlendi.