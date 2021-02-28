Son dakika: Abdullah Avcı'dan hakemlere eleştiri: Penaltımız neden verilmedi?

ABDULLAH AVCI: RAKİBİN TEKNİK KAPASİTESİ YÜKSEK OLDUĞU İÇİN FAZLA POZİSYON YAKALADILAR

"Oyunun ilk 20-25 dakikası oyuna giremedik. Baskıyı kıramadık. Sonra oyundaki dengeyi kurduk devre biterken doğru oyun oynadık. Rakibin teknik kapasitesi yüksek olduğu için biraz fazla pozisyon yakaladılar. Basit bir top kaybında golü yedik, sonuna kadar zorladık. Oyun dengeliydi rakibimiz kazandı, onları tebrik ediyoruz."

ABDULLAH AVCI: PENALTIMIZ NEDEN VERİLMEDİ?

"Oyunda daha dengeli, daha oyunun içinde kalmalıyız. Bizim için yarış soluk soluğa devam edecek. Rakip bizden bir tık daha iyi olabilir. Rize'de Valencia'nın pozisyonunda verilen bir penaltı var. Bir ona baksınlar bir de buna baksınlar. Neden verilmedi?"