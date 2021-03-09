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Son dakika: , Beşiktaşlı 'nu transfer etmek istiyor

Son dakika transfer haberi...Beşiktaş'ın genç kalecisi 'nun peşine ’un ardından bir başka Fransız ekibi da düştü. Ligue 1 ekibi, sezon sonu için şimdiden girişimlerde başlarken, Beşiktaş ise yetenekli file bekçisi için 10 milyon Euro istiyor.

Giriş Tarihi: 9.3.2021 09:45 ABONE OL
Son dakika: Marsilya, Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'nu transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'dan geçen sezonun son bölümünde formayı alan Ersin Destanoğlu, ortaya koyduğu istikrarlı performansla kaleyi bırakmamıştı.Kendisini en iyi şekilde geliştirmeye devam eden 20 yaşındaki file bekçisi, başarılı görüntüsü sonrasında transfer piyasasının da gözdesi haline gelmişti.



LYON'DAN SONRA ŞİMDİ DE MARSİLYA

Fanatik'in haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un takibinde bulunan Ersin'e, aynı ülkeden başka bir kulübün de talip olduğu ortaya çıktı. Genç kaleciyi takibe alan Marsilya'nın, sezon sonunda Ersin'i kadrosuna katmak için şimdiden Siyah-Beyazlılar'la temaslara başladığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ, ERSİN DESTANOĞLU İÇİN 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Ara transfer döneminde de Ersin Destanoğlu için teklifler alan ancak hepsini geri çeviren yönetim, başarılı kalecinin sezon sonu için fiyatını belirledi. Siyah-Beyazlılar'ın, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görev alması beklenen yetenekli isim için 10 milyon Euro'luk bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi. Genç file bekçisinin de yeni sezonda kariyerine Avrupa'da devam etme konusuna sıcak baktığı bildirildi.

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Son dakika: Marsilya, Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'nu transfer etmek istiyor
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