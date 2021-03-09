BEŞİKTAŞ, ERSİN DESTANOĞLU İÇİN 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Ara transfer döneminde de Ersin Destanoğlu için teklifler alan ancak hepsini geri çeviren yönetim, başarılı kalecinin sezon sonu için fiyatını belirledi. Siyah-Beyazlılar'ın, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görev alması beklenen yetenekli isim için 10 milyon Euro'luk bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi. Genç file bekçisinin de yeni sezonda kariyerine Avrupa'da devam etme konusuna sıcak baktığı bildirildi.