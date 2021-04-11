Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! Altay Bayındır ve Szalai için Avrupa devleri geliyor...
Giriş Tarihi: 11.4.2021 15:56 Son Güncelleme: 11.4.2021 15:57

: Fenerbahçe'de kasa dolacak! ve Szalai için Avrupa devleri geliyor...

Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! İki yıldız için İtalyan devi ile Premier Lig takımları sıraya girdi...

Fenerbahçe'den haberleri üst üste geliyor. Sarı lacivertliler yarın akşam Gaziantep FK karşısına üç puan parolasıyla çıkacak. Sezon başından beri sergilediği performansla Avrupa takımlarının da ilgisini çeken için Avrupa devleri scout gönderecek. Fenerbahçe'nin bir diğer genç yıldızı için de talepler söz konusu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

haberi... bu sezon Fenerbahçe adına takımın en önemli parçası konumunda. Hatayspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki performansıyla akıllara kazınan Altay Bayındır için Premier Lig'ten teklif gelebilir. Avrupa kulüpleri yarın akşam oynanacak Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasına scout gönderecek. Aynı zamanda de izlenecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! İki yıldız için İtalyan devi ile Premier Lig takımları sıraya girdi...

SON DAKİKA: ALTAY BAYINDIR VE ATTİLA SZALAİ İÇİN GELİYORLAR!

Ersun Yanal döneminde Ankaragücü'nden transfer edilen , geçen sezon çok eleştirildi. Zaman zaman hatalı goller de yiyen Altay Bayındır bu sezon performansının zirvesine çıktı. Şenol Güneş tarafından milli takıma da çağrılan Altay'ın Hatayspor karşısında ortaya koyduğu performans hala hafızalardaki yerini koruyor. ErsY bilgisine göre Altay ve Szalai için scout ekipleri Kadıköy'e geliyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! İki yıldız için İtalyan devi ile Premier Lig takımları sıraya girdi...

ALTAY İÇİN NEWCASTLE UNİTED, ASTON VİLLA, AJAX VE C. PALACE GELİYOR!

Takvim Gazetesi'nin haberine göre performansıyla milli takıma kadar yükselen için Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Crystal Palace, Aston Villa ve Hollanda devi Ajax scout gönderiyor...

Altay Bayındır'ın kalecilik tarzının her zaman Premier Lig'e uygun olduğu da futbol otoriteleri tarafından belirtilen bir durum olarak dikkat çekiyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! İki yıldız için İtalyan devi ile Premier Lig takımları sıraya girdi...

SZALAİ İÇİN DE NAPOLİ VE LAZİO BEKLİYOR!

Fenerbahçe'de ve 'nin yükselen performansı kendilerine olan ilgiyi artırdı. Ajax, C.Palace, Newcastle ve A.Villa Altay için Napoli ve Lazio ise Szalai için Gaziantep maçına scout gönderiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! İki yıldız için İtalyan devi ile Premier Lig takımları sıraya girdi...

Sarı lacivertlilerin devre arasında Güney Kıbrıs liginden transfer ettiği için de Napoli ve Lazio scout gönderecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! İki yıldız için İtalyan devi ile Premier Lig takımları sıraya girdi...

Fenerbahçe'de bu sezonun en başarılı iki ismi olan ve 'nin performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Toplam 6 kulüp bu iki oyuncu için yarınki Gaziantep maçına scout gönderme kararı aldı.

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Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! İki yıldız için İtalyan devi ile Premier Lig takımları sıraya girdi...

YÜKSELEN DEĞER ALTAY BAYINDIR

A Milli Takım'a yükselme başarısı gösteren ve bu sezon birçok maçta Fener'i kurtaran isim olan Altay için Ajax, Crystal Palace, Newcastle United ve Aston Villa temsilci gönderecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! İki yıldız için İtalyan devi ile Premier Lig takımları sıraya girdi...

ATTİLA SZALAİ TAM İSABET

'yi izlemek için ise Napoli ve Lazio temsilcilerini gönderiyor. Pelkas ve Ozan Tufan ile birlikte Fenerbahçe'de yakın takibe alınan oyuncu sayısı 4'e çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! İki yıldız için İtalyan devi ile Premier Lig takımları sıraya girdi...

SZALAI İÇİN REKOR TEKLİF GELEBİLİR

Macaristan basını için 20 milyon Euro'nun üzerinde teklif gelebileceğini iddia ediyor.

SAMATTA BİR ADIM ÖNDE!

Emre Belözoğlu, göreve başlar başlamaz Samatta'ya formayı verdi. Denizli maçında gol atan Tanzanyalı, Malatya'da etkisizdi. Bu bölgede değişim olup olmayacağına son taktik idmanda karar verilecek. Belözoğlu'nun yine Samatta'yı oynatmaya yakın olduğu öğrenildi.

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Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! İki yıldız için İtalyan devi ile Premier Lig takımları sıraya girdi...

ORTA SAHA KURGUSU DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni Malatya beraberliği sonrasında özellikle Luiz Gustavo'nun üretkenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yoğun eleştiri alması, bu bölgede değişimi gündeme getirdi. Belözoğlu'nun bu maçta Gustavo'yu kulübede oturtabileceği gelen bilgiler arasında.

Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! İki yıldız için İtalyan devi ile Premier Lig takımları sıraya girdi...

KANATLARDA KİM FORMA GİYECEK?

Enner Valencia, Fenerbahçe'nin verim aldığı tek kanat oyuncusu konumunda. Onun yanında görevlendirilen isimler Osayi-Samuel, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu... Belözoğlu bu üç isimden de istediği katkıyı alamıyor. Kimi seçeceği yine belirsiz...

Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! İki yıldız için İtalyan devi ile Premier Lig takımları sıraya girdi...

'SİZLERE LAF SÖYLETMEM'

'F.Bahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Yeni Malatya beraberliği sonrası soyunma odasında takıma bir konuşma yaptı. Futbolculara güven aşılayan Belözoğlu, "Şunu bilin, kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz.

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Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! İki yıldız için İtalyan devi ile Premier Lig takımları sıraya girdi...

Ancak biz burada sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz. Şampiyonluğa inancım sürüyor. Ben inanmadığım şeyi söylemem. Çok çalışıp üstüne koyacağız" ifadelerini kullandı.'

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