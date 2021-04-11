Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! Altay Bayındır ve Szalai için Avrupa devleri geliyor...

Son dakika haberi... Altay Bayındır bu sezon Fenerbahçe adına takımın en önemli parçası konumunda. Hatayspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki performansıyla akıllara kazınan Altay Bayındır için Premier Lig'ten teklif gelebilir. Avrupa kulüpleri yarın akşam oynanacak Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasına scout gönderecek. Aynı zamanda Attila Szalai de izlenecek.
SON DAKİKA: ALTAY BAYINDIR VE ATTİLA SZALAİ İÇİN GELİYORLAR!
Ersun Yanal döneminde Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır, geçen sezon çok eleştirildi. Zaman zaman hatalı goller de yiyen Altay Bayındır bu sezon performansının zirvesine çıktı. Şenol Güneş tarafından milli takıma da çağrılan Altay'ın Hatayspor karşısında ortaya koyduğu performans hala hafızalardaki yerini koruyor. ErsY Son dakika bilgisine göre Altay ve Szalai için scout ekipleri Kadıköy'e geliyor.
ALTAY İÇİN NEWCASTLE UNİTED, ASTON VİLLA, AJAX VE C. PALACE GELİYOR!
Takvim Gazetesi'nin haberine göre performansıyla milli takıma kadar yükselen Altay Bayındır için Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Crystal Palace, Aston Villa ve Hollanda devi Ajax scout gönderiyor...
Altay Bayındır'ın kalecilik tarzının her zaman Premier Lig'e uygun olduğu da futbol otoriteleri tarafından belirtilen bir durum olarak dikkat çekiyor.
SZALAİ İÇİN DE NAPOLİ VE LAZİO BEKLİYOR!
Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin yükselen performansı kendilerine olan ilgiyi artırdı. Ajax, C.Palace, Newcastle ve A.Villa Altay için Napoli ve Lazio ise Szalai için Gaziantep maçına scout gönderiyor.
Sarı lacivertlilerin devre arasında Güney Kıbrıs liginden transfer ettiği Attila Szalai için de Napoli ve Lazio scout gönderecek.
Fenerbahçe'de bu sezonun en başarılı iki ismi olan Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Toplam 6 kulüp bu iki oyuncu için yarınki Gaziantep maçına scout gönderme kararı aldı.
YÜKSELEN DEĞER ALTAY BAYINDIR
A Milli Takım'a yükselme başarısı gösteren ve bu sezon birçok maçta Fener'i kurtaran isim olan Altay için Ajax, Crystal Palace, Newcastle United ve Aston Villa temsilci gönderecek.
ATTİLA SZALAİ TAM İSABET
Attila Szalai'yi izlemek için ise Napoli ve Lazio temsilcilerini gönderiyor. Pelkas ve Ozan Tufan ile birlikte Fenerbahçe'de yakın takibe alınan oyuncu sayısı 4'e çıktı.
SZALAI İÇİN REKOR TEKLİF GELEBİLİR
Macaristan basını Attila Szalai için 20 milyon Euro'nun üzerinde teklif gelebileceğini iddia ediyor.
SAMATTA BİR ADIM ÖNDE!
Emre Belözoğlu, göreve başlar başlamaz Samatta'ya formayı verdi. Denizli maçında gol atan Tanzanyalı, Malatya'da etkisizdi. Bu bölgede değişim olup olmayacağına son taktik idmanda karar verilecek. Belözoğlu'nun yine Samatta'yı oynatmaya yakın olduğu öğrenildi.
ORTA SAHA KURGUSU DEĞİŞECEK Mİ?
Yeni Malatya beraberliği sonrasında özellikle Luiz Gustavo'nun üretkenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yoğun eleştiri alması, bu bölgede değişimi gündeme getirdi. Belözoğlu'nun bu maçta Gustavo'yu kulübede oturtabileceği gelen bilgiler arasında.
KANATLARDA KİM FORMA GİYECEK?
Enner Valencia, Fenerbahçe'nin verim aldığı tek kanat oyuncusu konumunda. Onun yanında görevlendirilen isimler Osayi-Samuel, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu... Belözoğlu bu üç isimden de istediği katkıyı alamıyor. Kimi seçeceği yine belirsiz...
'SİZLERE LAF SÖYLETMEM'
'F.Bahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Yeni Malatya beraberliği sonrası soyunma odasında takıma bir konuşma yaptı. Futbolculara güven aşılayan Belözoğlu, "Şunu bilin, kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz.
Ancak biz burada sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz. Şampiyonluğa inancım sürüyor. Ben inanmadığım şeyi söylemem. Çok çalışıp üstüne koyacağız" ifadelerini kullandı.'