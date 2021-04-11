Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! Altay Bayındır ve Szalai için Avrupa devleri geliyor...

ALTAY İÇİN NEWCASTLE UNİTED, ASTON VİLLA, AJAX VE C. PALACE GELİYOR!

Takvim Gazetesi'nin haberine göre performansıyla milli takıma kadar yükselen Altay Bayındır için Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Crystal Palace, Aston Villa ve Hollanda devi Ajax scout gönderiyor...

Altay Bayındır'ın kalecilik tarzının her zaman Premier Lig'e uygun olduğu da futbol otoriteleri tarafından belirtilen bir durum olarak dikkat çekiyor.