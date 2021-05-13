Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Süper Lig son hafta maçları ve fikstürü!
Giriş Tarihi: 14.5.2021 01:09

, ve 'ın maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? son hafta maçları ve fikstürü!

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Süper Lig son hafta maçları ve fikstürü!

Türkiye Futbol Federasyonu, 'in 42. ve son haftasında oynanacak 6 maçın saatini değiştirdi. Bu noktada, şampiyonluk yarışında favori durumda olan ve 'ın maçları merak konusu oldu. Peki, , Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta başlayacak? İşte, Süper Lig son hafta maç fikstürü ve saatleri

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! 41. hafta alınan sonuçların ardından Beşiktaş ve Galatasaray'ın puanları eşitlenirken Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Futbolseverler Süper Lig son hafta maç fikstürü hakkında araştırmalarını arttırdı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçların 6'sı saat 18.00'de, 4'ü ise saat 20.30'da başlayacak. Peki, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray son hafta hangi takımla maç yapacak? İşte, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın son hafta maç fikstürü ve saatleri

SÜPER LİG SON HAFTA MAÇ SAATLERİ!

Ligde son haftanın programı şöyle:

15 Mayıs Cumartesi:

18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas Yeni 4 Eylül)

18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)

18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stadı henüz belli değil)

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Süper Lig son hafta maçları ve fikstürü!
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