Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! 41. hafta alınan sonuçların ardından Beşiktaş ve Galatasaray'ın puanları eşitlenirken Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Futbolseverler Süper Lig son hafta maç fikstürü hakkında araştırmalarını arttırdı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçların 6'sı saat 18.00'de, 4'ü ise saat 20.30'da başlayacak. Peki, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray son hafta hangi takımla maç yapacak? İşte, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın son hafta maç fikstürü ve saatleri