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Giriş Tarihi: 26.6.2021

Belözoğlu Milli Takım’a

VOLKAN DEMİR
Belözoğlu Milli Takım’a

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, “Beraber çalışalım” dediği Emre Belözoğlu, teklife sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de son 10 hafta teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra Başkan Ali Koç tarafından yola devam edilmeme kararı alınan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'ın teknik kadrosuna katılıyor. Sarı-lacivertlilerle yolları ayırdıktan sonra Çeşme'de tatil yapan Belözoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi. Güneş, Belözoğlu'na, "Seninle çalışmak istiyorum. Dünya Kupası yolculuğunu beraber yapalım" dedi. Bu teklife Emre Belözoğlu sıcak baktı. Önümüzdeki hafta Ay-Yıldızlı ekibin patronu ile bir görüşme daha yapacak olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, son kararını açıklayacak. Bu arada Şenol Güneş'in, ekibine bir ismi daha katacağı öğrenildi.

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