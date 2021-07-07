Trabzonspor'da Ekuban krizi yaşanıyor! Ceza kesilecek...

Trabzonspor'da Caleb Ekuban sorunu ortaya çıktı. Trabzon'daki ilk etap çalışmalarında izinli olan Ganalı yıldızın, Riva'daki ikinci hazırlık döneminde de takıma katılmaması kafaları karıştırdı.
Oyuncunun haber vermeden kampa gelmemesi üzerine harekete geçen bordo-mavililerin, noter tespiti yaptırarak 27 yaşındaki isme ceza keseceği öğrenildi.
EKUBAN'A 4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Trabzonspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ekuban'ın kafasını Fransız ekibi Saint- Etienne'in karıştırdığı iddia edildi. Fransızlar, Ganalı sağ kanat için 4 milyon Euro teklif edeceği konuşulurken, Fırtına'nın ise 6 milyon Euro'dan aşağı inmeyi düşünmediği gelen haberler arasında.
TRABZONSPOR YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Trabzonspor, Süper Lig 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve izinli oyuncuların yer almadığı antrenmanda ısınma koşusunun ardından mobilizasyon ve core çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları ile son buldu.Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürecek. İstanbul'da gerçekleştirilecek 2. etap ve 3. etap...