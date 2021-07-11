Son dakika: İtalya’nın 53 yıl sonra gelen şampiyonluğu Roberto Mancini’yi gözyaşlarına boğdu! Galatasaray’dan tebrik…

Yenilmezlik serisini 34'e çıkararak finalde İngiltere'yi de geçmeyi başaran İtalya, tam 53 yıl aranın ardından Avrupa Şampiyonu oldu.
Dev maça hızlı başlayan İngiltere, henüz 2'inci dakikada Luke Shaw'ın attığı golle finalde 1-0 öne geçmeyi başardı. Uzun süre bu üstünlüğünü koruyan İngilizler, maçın geri kalanında rakibine direnç sağlayamadı.
Golün yenmesinin ardından oyunun kontrolünü eline alan İtalya, ikinci yarıya da istekli ve hızlı başladı. Üste üste pozisyonlarla İngiltere kalesini yoklayan İtalya, 66'ıncı dakikada Bonucci ile golü buldu.
Beraberlik golünün ardından yine oyunun kontrolünü kaybetmeyen gök-mavililer, maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda da bozulmayan eşitlik penaltı atışlarına sahne oldu.
İtalya'da Berardi, Bonucci, Bernardeschi penaltı atışlarını golle değerlendirirken, Belotti ve Jorginho ise penaltıdan faydalanamadı.
Penaltılar sonunda İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İtalya, kupanın sahibi oldu.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Şampiyonluğun baş mimarı Roberto Mancini, son düdüğün ardından gözyaşlarına boğuldu. Şampiyon teknik adam Roberto Mancini, turnuva başında bu yana oynattığı futbolla takdirleri kazanmıştı.
Finalde Donnarumma'nın kurtardığı son penaltının ardından sahaya fırlayan Roberto Mancini, futbolcularının kucakları arasında gözyaşlarına hakim olamadı.
İki İtalyan efsanesi gözyaşlarına boğulurken: Mancini & Vialli pic.twitter.com/BsGIiARHFs— Sabah Spor (@sabahspor1) July 11, 2021
Maçın hemen bitiminin ardından ise Mancini'nin eski takımı Galatasaray, sosyal medya hesabından İtalyan hocayı tebrik etti. Galatasaray'ın paylaşımında, "EURO 2020 şampiyonluğu için seni ve tüm İtalya'yı kutluyoruz! Congratulazioni Roberto Mancini!" ifadelerine yer verildi.