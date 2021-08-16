Fenerbahçe token nasıl alınır, şu anda satılıyor mu? Fenerbahçe token fiyatı ne kadar ve nereden alınır?

Fenerbahçe'de kripto para atılımı geldi. Sarı lacivertli kulüp, bir firma ile anlaşarak Fenerbahçe Token isimli kripto para çıkardı. Fenerbahçe coin olarak da adlandırılan kripto paraya yoğun bir ilgi olurken ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 400'lük bir değişim yaşandı. Bu noktada, Fenerbahçe Token nasıl alınır, fiyatı ne kadar ve şu anda satılıyor mu konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Fenerbahçe Token nereden alınır, fiyatı kaç TL? İşte, Fenerbahçe token yorumları hakkında merak edilenler
Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün "utility token" olarak tanımlanan "taraftar token'ı"dır. Fenerbahçe ve Paribu iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına çeşitli ayrıcalıklar sunacak. Fenerbahçe taraftarları token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek.
Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 adettir. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi söz konusu olmayacaktır. Arzın tamamı 25 yıl içerisinde yaratılacaktır. Gerçekleştirilecek planlı yakımlarla nihai arz 100 milyon adede kadar düşecektir.
Fenerbahçe token için Paribu üzerinden alım talebinde bulunabilirsiniz.
Fenerbahçe tarafından yapılan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
9 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen resmi imza töreninin ardından Fenerbahçe Token ön satışı başlamış ve ön satışa sunulan Fenerbahçe Token'lar 1.5 saat içinde tükenmiştir.
Bu satıştan Kulübümüzün toplam hasılatı 436 milyon TL olmuştur.
Kulübümüzün 12 Ağustos 2021 tarihinde KAP'a yaptığı açıklama ile gelirimizin yüzde 75'ini kapsayan miktar kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Bugün 14.00 itibariyle Paribu'da açılacak FB/TL paritesiyle Fenerbahçe Token alım satım işlemleri başlayacaktır.
Fenerbahçe coin ön satışta iki seçenek belirlendi.
Fenerbahçe token satışında ilk seçenekte, 1 FB token 15 TL olarak belirlenirken ikinci seçenekte 1 FB token 30 TL olarak belirlendi.
FENERBAHÇE TOKEN İLK İŞLEM GÜNÜNDE 5'E KATLANDI
Fenerbahçe Token'in fiyatı ilk işlem gününde 30 TL'den 153 TL'ye çıkarken tokendeki değişim yüzde 400'e yaklaştı