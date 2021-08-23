Trabzonspor’un rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Roma Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi?

Trabzonspor, İtalya temsilcisi Roma ile UEFA Konferans Ligi Play-Off turu 2. maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçta, kendi sahasında 2-1'lik mağlubiyet yaşayan bordo mavililer, deplasmanda bir sürprize imza atmak istiyor. Bu noktada, Trabzonspor rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı merak konusu oldu. Edinilen son bilgilere göre, Roma Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Roma Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Trabzonspor'un UEFA rövanş maçı hakkında son bilgiler