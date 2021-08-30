Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı 30 Ağustos 2021
Giriş Tarihi: 30.8.2021 18:46

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı 30 Ağustos 2021

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı 30 Ağustos 2021

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere toplamda üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli olacak. Devreden ikramiye 204 milyonu geçerken şans oyunu sevenler kazandıran numaraların açıklanmasını bekliyor. Bir kolonda 90 numaranın bulunduğu ve bu numaralardan 6 tanesinin işaretlenerek oynanıldığı Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar.

Yeni haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşamki canlı yayında belli olacak. Noter huzurunda canlı çekilişle gerçekleştirilen oyunda en son devreden ikramiye 204 milyonu geçti. Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere oynanılan Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 30 Ağustos 2021 Pazartesi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi 30 Ağustos yani bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.



Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Oynadığınız her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı 30 Ağustos 2021
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