Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son dakika açıklamalarında bulundu. Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin tarihi belirtirken aynı zamanda yüz yüze eğitim için gerekli adımların Sağlık Bakanlığı ile birlikte atıldığının altını çizdi. Öte yandan; okullarda ihtiyaç duyulan maske, dezenfektan ve temizlik malzemelerinin tüm okullara gönderildiğini belirten Bakan Özer aynı zamanda okullarda alınması gereken önlemler rehberinin de valiliklere iletildiğini açıkladı. Peki; Okullar ne zaman açılacak ve kaç gün olacak? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri!
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK VE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
2 Eylül 2021 Perşembe günü gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapılan önemli açıklamalar;
Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kovid-19 tedbirleri) Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır."
Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açmada sürekli bize yardımcı olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Uzaktan eğitim ne kadar başarılı olursa olsun, yüz yüze eğitimin yerine geçemez. Bugün çocuklarımızın arkadaşları ve öğretmenleriyle sınıf ortamında eğitim görmesi elzemdir. Yüz yüze eğitime geçilimesi zorunluluk haline gelmiştir.
"OKULLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI GÖNDERDİK"
Yüz yüze eğitim için gerekli adımları Sağlık Bakanlığımız ile attık ve atmaya devam ediyoruz. Okullarımızda ihtiyaç duyulan maske, dezenfektan ve temizlik malzemelerini tüm okullarımıza gönderdik. Okullarda alınması gereken önlemler rehberini tüm valiliklere gönderdik.
"650 MİLYON TL'Yİ TÜM OKULLARIMIZA GÖNDERMİŞ BULUNUYORUZ"
2021-2022 eğitim öğretim yılında 650 milyon TL'yi tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. 58 bin okulumuz çin 113 bin kişilik temizlik personeli görevlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak salgın sürecinde okullarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak finansmana sahibiz.
"OKULLARIMIZ KAPANMA SORUNUYLA YÜZ YÜZE KALMASIN"
Minikler okula başladı, 2 günlük uyum süreci sorumsuz bir şekilde tamamlandı. Lütfen belirlemiş olduğumuz kurallara harfiyen uyalım. Bu kurallara riayet edelim ki okullarımız bir daha kapanma sorunuyla yüz yüze kalmasın."
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullar 6 Eylül 2021 Pazartesi günü açılacak.
1. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak, 19 Kasım 2021 Cuma bitecek.
15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma bitecek.
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2021-2022 Eğitim yılının Yaz tatili 17 Haziran 2022'de başlayacak.