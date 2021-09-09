MEB ek atama ne zaman? 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2021 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Dün akşam saatlerinde sosyal medyadan ek atama müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu. Bunun üzerine öğretmen adayları 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, MEB ek atama ne zaman diye araştırmaya koyuldu. İşte 2021 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları ile açıklamaya ilişkin detaylar.
2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA!
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi. En çok sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği branşlarında atama yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl için ek atama müjdesi verdi.
15 BİN EK ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Ek atama sürecine ilişkin detaylar henüz duyurulmadı. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya dair detayları paylaşması bekleniyor. Ek atama başvuru şartları için 20 bin atama sürecindeki şartların geçerli olması bekleniyor.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika olarak açıkladığı 15 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. 15 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar belli olduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı tweette şu detaylar yer alıyor;
Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.
Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.