Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MEB ek atama ne zaman? 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2021 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 9.9.2021 09:05 Son Güncelleme: 9.9.2021 09:05

MEB ek atama ne zaman? 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2021 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları

MEB ek atama ne zaman? 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2021 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Erdoğan’ın açıklaması üzerine atama bekleyen öğretmen adayları; MEB ek atama ne zaman yapılacak, bu yıl yapılır mı, öğretmen ek atama 2021 puanıyla mı yapılacak gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Ayrıca adaylar, atamanın hangi branşlarda yapılacağını da merak ediyor. İşte 2021 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Dün akşam saatlerinde sosyal medyadan ek atama müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu. Bunun üzerine öğretmen adayları 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, MEB ek atama ne zaman diye araştırmaya koyuldu. İşte 2021 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları ile açıklamaya ilişkin detaylar.

2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA!

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi. En çok sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği branşlarında atama yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl için ek atama müjdesi verdi.

15 BİN EK ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Ek atama sürecine ilişkin detaylar henüz duyurulmadı. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya dair detayları paylaşması bekleniyor. Ek atama başvuru şartları için 20 bin atama sürecindeki şartların geçerli olması bekleniyor.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika olarak açıkladığı 15 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. 15 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar belli olduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı tweette şu detaylar yer alıyor;

Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.

Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."
Miss Turkey 2021'de Türkiye'nin en güzel kızı Dilara Korkmaz oldu
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü! İşte ele alınan konular
İşe dönemeyen işçi 8 maaş tazminat alabilir! Sadece 30 gün süresi var
Son dakika... Bomba iddia: Mesut Özil Fenerbahçe'de mutsuz! MLS takımları transfer için devrede...
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 8 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayları
Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferine Fenerbahçe efsanesi Alex'ten mesaj! Eski takım arkadaşı...
ARKADAŞINA GÖNDER
MEB ek atama ne zaman? 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2021 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA