Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS ek tercih - yerleştirme başvuruları başlayacak, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih tarihleri!
Giriş Tarihi: 11.9.2021 08:00

YKS ek tercih - yerleştirme başvuruları başlayacak, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih tarihleri!

YKS ek tercih - yerleştirme başvuruları başlayacak, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih tarihleri!

YKS ek tercihler için binlerce adayın bekleyişi sürüyor. 140 puana kadar düşürülen baraj sonrası adaylar üniversitelerin boş kontenjanlarına yerleşme fırsatı yakalayacak. Geçtiğimiz gün sona eren üniversite kayıtlarının ardından “2021 YKS ek tercih yerleştirme başvuruları ne zaman başlıyor, yapılacak, ikinci tercihler için tarih belli oldu mu?” gibi birçok soru da gündemdeki yerini almış oldu. Kısa zamanda ÖSYM AİS ekranı üzerinden ikinci yerleştirme başvurularının alınması bekleniyor. Peki, YKS ek tercih yerleştirme başvuruları başlayacak, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte tüm detaylar ve gelişmeler...

YKS ek tercih tarihleri son dönemde binlerce adayın gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. 140 puana kadar tüm adaylara ikinci yerleştirmelerde başvuru hakkı tanınırken üniversite kayıtlarının 10 Eylül tarihinde sona erdiği biliniyordu. Tam bu noktada ise "2021 YKS ek tercih yerleştirme başvuruları ne zaman başlıyor, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan bilindiği üzere YKS tarihinde bir ilk gerçekleşmiş ve ikinci yerleştirmelerde baraj puanı 140 olarak belirlenmişti. Peki, Ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ek tercih tarihi duyurulduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret de belli olacak ve haberimizde yer alacak.

% 32 BARAJI GEÇEMEDİ

2021 YKS'de sınavı geçerli sayılan 2 milyon 416 bin 748 adaydan yüzde 32'si olan 773 bin 360 öğrenci, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) baraj puan 150'yi geçemedi. Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal puan türünde 390 bin 132, sözel puan türünde 563 bin 808, eşit ağırlık puan türünde 587 bin 678, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 70 bin 842 kişi barajı geçebildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 10 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? Potaya giren isimler...
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı
Son dakika: Bakan Koca 10 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında sonra durum
SON DAKİKA! Benjamin Mendy hapis yatacak! Tecavüz suçlaması sonrası ortalık karışmıştı...
Son dakika | Ekrem İmamoğlu'na tepki: Hastaneye bütçe yok boğaza nazır lojmana var
Son dakika | MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
Seda Sayan’dan Seren Serengil için zehir zemberek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü!
Noter işlemleri için yeni sistem geliyor! Ankara'da pilot uygulama başladı
Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Başörtüsü' benzetmesi ortaya çıktı: Bir metrekarelik bez parçası
YKS ek tercihler/yerleştirmeler ne zaman yapılacak? 2021 YKS ek tercihler için ÖSYM'den açıklama geldi mi, son durum ne?
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS ek tercih - yerleştirme başvuruları başlayacak, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih tarihleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA