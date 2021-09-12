Süper Lig Puan Durumu: TFF ile Süper Lig Puan Durumu sıralaması tablosu nasıl? - 4. Hafta maç sonuçları ve 5. hafta fikstürü

2021-2022 Süper Lig sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ligde önceki gün ve bugün oynanan mücadelelerin ardından "Süper Lig Puan Durumu" ile ilgili son görünümü merak ederek TFF ile Süper Lig Puan Durumu sıralaması tablosu nasıl? sorusuna yoğun olarak cevap aranıyor.
SÜPER LİG PUAN DURUMU SIRALAMASI TABLOSU NASIL?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile güncel Süper Lig Puan sıralama tablosu ve 4. Hafta maç sonuçları - 5. hafta fikstürü detayları şöyle;
SÜPER LİG PUAN DURUMU CETVELİ
Süper Lig'de 12 Eylül 2021 Pazar günü oynanan maçların ardından Süper Lig Puan durumu sıralaması şöyle şekillendi;
SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Süper Lig 4. Haftada oynanan son karşılaşmaları şu şekilde sonuçlandı;
SÜPER LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ
Ligin 5. Haftasında oynanacak müsabakaların gün ve saat detayları şöyle;