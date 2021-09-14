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Giriş Tarihi: 14.9.2021 09:34 Son Güncelleme: 14.9.2021 09:34

On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 13 Eylül On Numara sonuçları - MPİ bilet sorgulama

On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 13 Eylül On Numara sonuçları - MPİ bilet sorgulama

On Numara sonuçları, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Çekilen 22 numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek oynayanlar “MPİ 13 Eylül On Numara sonuçları açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi ile 13 Eylül On Numara sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

Milli Piyango Online üzerinden her hafta 2 gün yapılan MPT V canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ On Numara çekiliş sonuçları bugün (13 Eylül 2021 Pazartesi) şans oyunu severlere bir kez daha duyuruldu. Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek kazandıran numaralara ilişkin "MPİ 13 Eylül On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (13 EYLÜL)

Milli Piyango Online 13 Eylül On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları…



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 13 Eylül On Numara sonuçları: 43 - 76 - 56 - 26 - 55 - 7 - 70 - 66 - 63 - 21 - 79 - 75 - 6 - 72 - 49 - 59 - 71 - 14 - 1 - 2 - 80 - 68


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.



SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 13 Eylül On Numara sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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