Milli Piyango Online üzerinden her hafta 2 gün yapılan MPT V canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ On Numara çekiliş sonuçları bugün (13 Eylül 2021 Pazartesi) şans oyunu severlere bir kez daha duyuruldu. Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek kazandıran numaralara ilişkin "MPİ 13 Eylül On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (13 EYLÜL)

Milli Piyango Online 13 Eylül On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları…