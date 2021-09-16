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Giriş Tarihi: 16.9.2021 21:57

DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? DGS 2. ek tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş ikinci yerleştirme yapılacak mı, ne zaman?

DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? DGS 2. ek tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş ikinci yerleştirme yapılacak mı, ne zaman?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında ilk aşama tamamlanırken şimdi ise gözler DGS ek tercih tarihlerine çevrildi. İlk tercihlerde herhangi bir yere yerleşememiş olan adaylar üniversitelerde kalan boş kontenjanlara göre yeniden şansını deneyecek. Bu noktada “2021 DGS ek tercih var mı, 2. tercihler ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı henüz bir tarih açıklaması yer almazken adaylar ÖSYM resmi sayfası üzerindeki duyuruları yakından takip ediyor. Peki, DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

DGS ek tercihler için geri sayım başladı. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında ilk olarak adaylar belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlamış ve son olarak geçtiğimiz gün yerleştirmelerin tamamlandığı son dakika haberiyle duyurulmuştu. Bu noktada "2021 DGS ek tercih var mı, 2. tercihler ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı?" şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. İşte ÖSYM ile 2021 DGS ek tercihlerine ilişkin tüm gelişmeler...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI!

ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 7 Eylül 23.59'da sona erdi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

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