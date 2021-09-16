DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? DGS 2. ek tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş ikinci yerleştirme yapılacak mı, ne zaman?

DGS ek tercihler için geri sayım başladı. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında ilk olarak adaylar belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlamış ve son olarak geçtiğimiz gün yerleştirmelerin tamamlandığı son dakika haberiyle duyurulmuştu. Bu noktada "2021 DGS ek tercih var mı, 2. tercihler ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı?" şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. İşte ÖSYM ile 2021 DGS ek tercihlerine ilişkin tüm gelişmeler...