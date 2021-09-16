İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında, okullar ne zaman kapanacak? MEB’den Kasım ara tatili açıklaması!

MEB takvimi ile ara tatil tarihleri milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Kasım ve Nisan aylarında 9'ar günlük eğitim arası verilmesine karar verilmişti. Tam bu noktada ise "İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında, okullar ne zaman kapanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte 2021-2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil tarihi...