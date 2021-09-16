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Giriş Tarihi: 17.9.2021 01:36 Son Güncelleme: 17.9.2021 01:36

İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında, okullar ne zaman kapanacak? MEB'den Kasım ara tatili açıklaması!

İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında, okullar ne zaman kapanacak? MEB’den Kasım ara tatili açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk haftalar geride bırakılırken bu noktada öğrenci ve veliler Kasım ara tatili için araştırmalarına başladı. MEB takvimi ile bilindiği üzere tüm detaylar duyurulmuştu. Bu noktada ise “İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında, okullar ne zaman kapanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Öğrenciler Kasım ayında uygulanacak olan bu tatille beraber 9 gün boyunca dinlenme fırsatı yakalayacak. İşte MEB takvimi ile ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi...

MEB takvimi ile ara tatil tarihleri milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Kasım ve Nisan aylarında 9'ar günlük eğitim arası verilmesine karar verilmişti. Tam bu noktada ise "İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında, okullar ne zaman kapanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte 2021-2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil tarihi...

15 TATİL NE ZAMAN?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2021-2022 MEB TAKVİMİ

* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

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İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında, okullar ne zaman kapanacak? MEB'den Kasım ara tatili açıklaması!
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