Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!
Giriş Tarihi: 18.9.2021 23:30

ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!

ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!

ÖSYM tarafından 19 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen ALES sınavı sonuçları binlerce adayın şimdiden gündeminde yer alıyor. Akademik kariyer amacıyla düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na katılım sağlayan adaylar bu noktada sınavın ardından "2021 ALES sınav sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM konuyla alakalı olarak açıklamada bulunmuş ve sonuç tarihini takvim üzerinden paylaşmıştı. Buna göre ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

ALES sınav sonuçları için adayların şimdiden geri sayım başladı. 19 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen sınava milyonlarca aday katılım sağlamıştı. Adaylar şimdilerde "2021 ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi yaptığı açıklamada sonuçların Ekim ayında belirlenen tarihte erişime açılacağı bilgisini vermişti. Buna göre; ALES sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takviminde yer alan o tarih ve detaylar...

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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 ALES-2 sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 14 Ekim'de açıklanacak.

BİNLERCE ADAY İÇİN HEYECAN DORUKTA!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde yarın yapılacak.

SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Saat 10.15'te başlayacak ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-ALES/2 öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak.

Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İşte, ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı;

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Yarınki ALES sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ALES sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

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ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!
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