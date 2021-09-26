Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Teşkilat’ın Mete Başkan’ı Mesut Akusta neden yok, diziden ayrıldı mı? Mesut Akusta Teşkilat dizisinden çıktı mı?
Giriş Tarihi: 26.9.2021 14:28

Teşkilat’ın Mete Başkan’ı Mesut Akusta neden yok, diziden ayrıldı mı? Mesut Akusta Teşkilat dizisinden çıktı mı?

Teşkilat’ın Mete Başkan’ı Mesut Akusta neden yok, diziden ayrıldı mı? Mesut Akusta Teşkilat dizisinden çıktı mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Teşkilat dizisinde Mete Başkan’ı canlandıran Mesut Akusta, bu akşam yeni sezonu başlayan yapımda yer almamasıyla merak konusu haline geldi. Ünlü oyuncu geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmiş ve sevenlerini oldukça korkutmuştu. Dizinin sıkı takipçileri “Teşkilat’ın Mete Başkan’ı Mesut Akusta neden yok, diziden ayrıldı mı, çıktı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Ünlü oyuncuyla ilgili yapım şirketinden bir açıklama olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Teşkilat’ın Mete Başkan’ı Mesut Akusta neden yok, diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte tüm detaylar...

Teşkilat dizisinin ilk sezonunda dikkatleri üzerine çeken ve MİT ekibinin başındaki Mete Başkan'ı canlandıran Mesut Akusta, yapımın yeni başlayan sezonunda yer almamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz aylarda talihsiz bir sağlık sorunu yaşadığı biliniyordu. Beyin kanaması geçiren ünlü isim bu noktada Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta neden yok, diziden ayrıldı mı? Mesut Akusta Teşkilat dizisinden çıktı mı? Sorularıyla gündeme taşındı. İşte detaylar...

MESUT AKUSTA DİZİDEN ÇIKTI MI?

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Mesut Akusta, ağustos ayında beyin kanaması geçirdi. Sağlığına kavuştuktan sonra evinde dinlenmeye çekilen Akusta, diziye ilerleyen bölümlerde dahil olacak.

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MESUT AKUSTA SAĞLIK DURUMU

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Mesut Akusta, üç saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.

Usta oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaştı. "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.

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