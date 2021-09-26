Teşkilat dizisinin ilk sezonunda dikkatleri üzerine çeken ve MİT ekibinin başındaki Mete Başkan'ı canlandıran Mesut Akusta, yapımın yeni başlayan sezonunda yer almamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz aylarda talihsiz bir sağlık sorunu yaşadığı biliniyordu. Beyin kanaması geçiren ünlü isim bu noktada Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta neden yok, diziden ayrıldı mı? Mesut Akusta Teşkilat dizisinden çıktı mı? Sorularıyla gündeme taşındı. İşte detaylar...
MESUT AKUSTA DİZİDEN ÇIKTI MI?
Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Mesut Akusta, ağustos ayında beyin kanaması geçirdi. Sağlığına kavuştuktan sonra evinde dinlenmeye çekilen Akusta, diziye ilerleyen bölümlerde dahil olacak.
MESUT AKUSTA SAĞLIK DURUMU
57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Mesut Akusta, üç saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.
Usta oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaştı. "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.