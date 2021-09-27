Kalp Yarası 13. son bölüm tek parça izle! ATV Kalp Yarası 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, 13. bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girer. Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir. Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandırır. Ancak Ferit, Baha ile Ayşe'nin birbirlerini sevdiği düşüncesini aşmakta zorlanmaktadır.

KALP YARASI 13. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Kalp Yarası 13. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Öte yandan, Kalp Yarası 14. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.