Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi macerasına devam ediyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de Olympiakos'u devirerek üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe Olimpiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki UEFA maçının canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Fenerbahçe'nin maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 19.45'de başlayacak. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi?

İşte, FB UEFA maçı hakkında son bilgiler