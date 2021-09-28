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Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:27

Üniversiteler kapanacak mı, tekrar uzaktan eğitim olacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim kalkacak mı, tekrar kapanır mı?

Üniversiteler kapanacak mı, tekrar uzaktan eğitim olacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim kalkacak mı, tekrar kapanır mı?

Geçtiğimiz dönemi uzaktan eğitimle tamamlayan binlerce öğrenci yeni dönemde yüz yüze eğitimle okullarına kavuştu. Birçok üniversitede yeni döneme ilişkin dersler başlarken vaka sayılarının düşmeme hali milyonların aklına “Üniversiteler kapanacak mı, yeniden uzaktan eğitim olacak mı?” soruları geldi. Bu konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor ve konuyla ilgili birçok iddia bulunuyor. Peki, YÖK ile Üniversiteler kapanacak mı, tekrar uzaktan eğitim olacak mı, kapanır mı? İşte tüm detaylar...

Üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken "Üniversiteler kapanacak mı, yeniden uzaktan eğitim olacak mı?" şeklindeki sorular da bu kapsamda gündemdeki yerini aldı. Üniversitelerin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanacağına ilişkin bir bilgi ise bulunmuyor. Öğrenciler konuyla ilgili adeta ikiye bölündü. Bir kısmı yüz yüze eğitim isterken bazı öğrenciler ise online eğitimin devam etmesini talep ediyor. Peki, Üniversiteler kapanacak mı, tekrar uzaktan eğitim olacak mı? İşte detaylar...

FAHRETTİN KOCA YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından görüşülen konuları sosyal medya üzerinden duyurdu. Görüşülen konular arasında okulların kapatılıp kapatılmayacağı konusu da yer alıyordu. Açıklamada; yüz yüze eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı, okulların kapatılmaması konusunda ısrarcı olunduğu duyuruldu. Ayrıca eğitim sürelerinde düzenleme yapılacağı, ikili ya da üçlü eğitime geçilebileceği, gerektiğinde hafta sonları da eğitimin sürdürüleceği ifade edildi.

YÖK BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştu.

Özvar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, YÖK'ün ortaya koyduğu çerçeve kurallar dahilinde üniversitelerin yerleşkelerde gerekli tedbirleri aldığını belirtti.

Yüz yüze eğitim ve Kovid-19 tedbirlerine yönelik kararları üniversitelerle paylaştıklarını bildiren Özvar, şunları kaydetti:

"Bu kararların başında hibrit veya harmanlanmış veya karma tabir edilen öğretim usullerinin üniversiteler tarafından kullanılabileceğini karara bağlamış bulunuyoruz. Üniversitelerimiz, harmanlanmış modelle birlikte yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra YÖK'ün aldığı kararla derslerin yüzde 40'ını çevrim içi yapabilme yetkisine haizdir. Üniversitelerimizin her biri bu konuda gerekli çalışmayı tamamlamıştır. Yani üniversitelerimiz şu anda hangi derslerini yüze yüze, hangi derslerini online olarak yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktadır."

Özvar, üniversiteler açısından önemli hususlardan birinin gençlerin aşı olması olduğuna işaret ederek, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak üniversitelerimizde yüz yüze eğitime gelecek öğrenci kardeşlerimden, benim gelecekteki meslektaşlarımızdan istirhamım, ricam aşı olmalıdır. Ben de onlara bu vesileyle aşı olmalarını tavsiye ediyorum ve öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Kovid-19 aşısı olmuş ve olmamış öğrencilerin yurtlardaki ortak kullanım alanlarının ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Özvar, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının konu hakkında yakın zamanda açıklama yapacağını bildirdi.

Özvar, bu kararın üniversitelerin yerleşkeleri içindeki yurtları da kapsadığını hatırlatarak, "Bu bakımdan hepimiz bunu bekleyeceğiz ama tabii kampüsler için almış olduğumuz tedbirlerin, üniversitelerimizin içindeki yurtlarda da geçerli olacağını duyurmak isterim." ifadesini kullandı.

- ÜNİVERSİTELERDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Özvar, üniversitelerde uzaktan eğitimin belirlenmesi konusunda kimin karar merci olacağına yönelik soruyu yanıtlarken, şu bilgileri paylaştı:

"Yükseköğretim Kurulu salgından bağımsız olarak derslerin ve AKTS kredilerinin yüzde 40'ına kadar olan kısmını üniversitelerin online olarak verebileceğini veya çevrim içi verebileceğini karara bağlamış vaziyette. Yani bu salgına bağlı, salgınla endeksli bir karar değil, bilhassa bunu vurgulamak isterim. Ama bu salgın şartlarında salgının seyrine göre üniversiteler kredilerinin veya derslerinin o kadarlık bir kısmını online olarak verebilecekler diye ifade ediyoruz."

Özvar, pek çok üniversite tarafından ortak servis derslerinin çevrim içi verildiğini ancak yeni dönemde bu imkanın biraz daha genişletildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu eğitim usulünün veya yönteminin kullanılabilmesi, üniversitelerimizin veya yükseköğretim kurumlarının yetkisi dahilindedir. Kendileri kendi mahalli şartlarında, üniversitenin içinde bulunduğu duruma, öğrenci sayısına, derslik sayısına, öğrenci yoğunluğuna, öğrenci başına düşen kapalı alan metrajına göre bu enstrümanı tabiri caizse kullanabileceklerdir. Üniversitelerin bu konuda tam yetkili olduğunu ifade etmeliyim. Ayrıca üniversitelerin de bu konuda kararlarını aldıklarını ifade etmek isterim. Yani üniversiteler hazırlıklarını bu konuda tamamladılar. Bunların kararlarını alacak değil, almış vaziyetteler, hazırlıklarını tamamladılar ve bu salgın şartlarında öğrencilerini dersliklerine, kampüslerine beklemektedirler."

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Üniversiteler kapanacak mı, tekrar uzaktan eğitim olacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim kalkacak mı, tekrar kapanır mı?
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