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Giriş Tarihi: 5.10.2021 23:30 Son Güncelleme: 5.10.2021 23:31

Sigara zammı son dakika: 5 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika: 5 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?

Sigara zammı ile ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşanıyor. Philip Morris marka sigaralara gelen zamdan sonra BAT ve JTİ markalarına da zam geldi. Yaşanan bu fiyat artışının ardından tütün ürünü kullanan yüzbinlerce vatandaş, sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç tl oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. Gözler güncel sigara fiyatları listesine çevrildi. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya zam mı geldi? İşte 5 Ekim 2021 sigara fiyatları;

Sigaraya zammı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu tütün ürünü kullanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Philip Morris markalara yapılan artışın ardından gelen bilgiye göre, BAT ve JTİ markalarına da zam geldi. Halihazırda tütün ürünü kullanan vatandaşlar, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya yeni zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç tl sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 5 Ekim 2021 güncel sigara fiyatları;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Önceki gün Philip Morris marka sigaralara gelen zammın ardından, bugün de JTİ ve BAT marka sigaralara zam geldi. Güncel sigara fiyatları listesi yayınlandı.

İşte 2021 güncel sigara fiyatları tam liste;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris

Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL

İşte BAT ve JTİ marka sigaralara yapılan zam;

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