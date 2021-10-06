Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Portekizli teknik adam Vitor Pereira, devre arasında takıma yapılacak takviyeleri belirledi. Bir hızlı kanat oyuncusu isteyen Pereira, alınacak futbolcunun takımın gol yükünü de çekmesini istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Vitor Pereira yönetiminde sezona iyi başlayan Fenerbahçe, 8 maç sonunda topladığı 19 puanla liderliğini sürdürüyor. Min Jae Kim, Max Meyer, Miguel Crespo, Diego Rossi, Burak Kapacak, Serdar Dursun gibi isimleri transfer eden Fenerbahçe devre arası için de rotasını belirledi.
İtalyan kulüplerindeki ekonomik kriz son şampiyon Inter'i de vurdu. Inter, çok fazla forma şansı bulamayan Alexis Sanchez'i takımdan göndermeye karar verdi.
Kariyerinde daha önce Barcelona, Manchester United, Arsenal gibi takımlarda da forma giyen Alexis Sanchez'in adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmış fakat bu transfer yüksek maliyet nedeniyle gerçekleşmemişti.
Inter bu kez Alexis Sanchez'den bonservis bedeli istemeyecek. Inter, maaş yükünden kurtulmak adına Sanchez'in sözleşmesini Ocak ayında feshedecek.
Şilili yıldızın Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
MİRALEM PJANİC VE RADAMEL FALCAO'DAKİ GİBİ...
Galatasaray, yüksek maaşı nedeniyle Falcao ile sözleşmesini feshetmişti. Falcao da Rayo Vallecano takımına bonservis bedeli olmadan transfer olmuştu.
Aynı şekilde Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic de maaş yükü nedeniyle Katalan ekibinden ayrıldı.
Barcelona bu transfer için Barcelona'ya kiralama bedeli ödemedi.
Alexis Sanchez geçtiğimiz günlerde yaptığı Instagram paylaşımıyla kendisini oynatmayan Simone Inzaghi'ye tepki göstermişti.
Sanchez, paylaştığı fotoğrafta şu mesajı paylaşmıştı: 'Çok değerli olabilirsiniz ama yanlış yerdeyseniz parlamayacaksınız'
SENELER ÖNCE GALATASARAY'I YIKMIŞTI!
Alexis Sanchez, 2014 yılında oynanan ve Arsenal'in 4-1'lik skorla kazandığı maçta Galatasaray'a bir gol atmıştı.
Şili milli takımının en önemli futbolcuları arasında gösterilen Alexis Sanchez, milli takım formasıyla 139 maçta 46 gol attı.
BU SEZON SADECE 3 MAÇ...
Alexis Sanchez, bu sezon Inter formasıyla ligde 3 maça çıktı, Şampiyonlar Ligi'nde ise bir maçta süre aldı.
Premier Lig'de Arsenal formasıyla en parlak dönemini geçiren Sanchez, 154 maçta 63 gol atarak taraftarın beğenisini kazanmıştı.
Sanchez, Şampiyonlar Ligi'nde de bugüne kadar 59 maça çıktı ve 12 gol atarak 15 asist yaptı.