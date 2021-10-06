Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray'ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...
Giriş Tarihi: 6.10.2021 16:24 Son Güncelleme: 6.10.2021 16:35

Son dakika: Fenerbahçe'ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray'ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray’ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sene şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, kadrosunu zenginleştirmek için hamleler yapmaya devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaz transfer döneminde 'Fırsat transferi' yapacaklarını ifade etmişti. Mergim Berisha, Meyer ve Diego Rossi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, Ocak ayında yıldız ismi Türkiye'ye getirmek istiyor.

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Portekizli teknik adam Vitor Pereira, devre arasında takıma yapılacak takviyeleri belirledi. Bir hızlı kanat oyuncusu isteyen Pereira, alınacak futbolcunun takımın gol yükünü de çekmesini istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray’ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...

Vitor Pereira yönetiminde sezona iyi başlayan Fenerbahçe, 8 maç sonunda topladığı 19 puanla liderliğini sürdürüyor. Min Jae Kim, Max Meyer, Miguel Crespo, Diego Rossi, Burak Kapacak, Serdar Dursun gibi isimleri transfer eden Fenerbahçe devre arası için de rotasını belirledi.

Son dakika: Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray’ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...

İtalyan kulüplerindeki ekonomik kriz son şampiyon Inter'i de vurdu. Inter, çok fazla forma şansı bulamayan Alexis Sanchez'i takımdan göndermeye karar verdi.

Son dakika: Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray’ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...

Kariyerinde daha önce Barcelona, Manchester United, Arsenal gibi takımlarda da forma giyen Alexis Sanchez'in adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmış fakat bu transfer yüksek maliyet nedeniyle gerçekleşmemişti.

Son dakika: Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray’ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...

Inter bu kez Alexis Sanchez'den bonservis bedeli istemeyecek. Inter, maaş yükünden kurtulmak adına Sanchez'in sözleşmesini Ocak ayında feshedecek.

Son dakika: Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray’ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...

Şilili yıldızın Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika: Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray’ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...

MİRALEM PJANİC VE RADAMEL FALCAO'DAKİ GİBİ...

Galatasaray, yüksek maaşı nedeniyle Falcao ile sözleşmesini feshetmişti. Falcao da Rayo Vallecano takımına bonservis bedeli olmadan transfer olmuştu.

Son dakika: Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray’ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...

Aynı şekilde Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic de maaş yükü nedeniyle Katalan ekibinden ayrıldı.

Son dakika: Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray’ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...

Barcelona bu transfer için Barcelona'ya kiralama bedeli ödemedi.

Son dakika: Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray’ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...

Alexis Sanchez geçtiğimiz günlerde yaptığı Instagram paylaşımıyla kendisini oynatmayan Simone Inzaghi'ye tepki göstermişti.

Sanchez, paylaştığı fotoğrafta şu mesajı paylaşmıştı: 'Çok değerli olabilirsiniz ama yanlış yerdeyseniz parlamayacaksınız'

Son dakika: Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray’ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...

SENELER ÖNCE GALATASARAY'I YIKMIŞTI!

Alexis Sanchez, 2014 yılında oynanan ve Arsenal'in 4-1'lik skorla kazandığı maçta Galatasaray'a bir gol atmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray’ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...

Şili milli takımının en önemli futbolcuları arasında gösterilen Alexis Sanchez, milli takım formasıyla 139 maçta 46 gol attı.

Son dakika: Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray’ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...

BU SEZON SADECE 3 MAÇ...

Alexis Sanchez, bu sezon Inter formasıyla ligde 3 maça çıktı, Şampiyonlar Ligi'nde ise bir maçta süre aldı.

Son dakika: Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray’ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...

Premier Lig'de Arsenal formasıyla en parlak dönemini geçiren Sanchez, 154 maçta 63 gol atarak taraftarın beğenisini kazanmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe’ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray’ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...

Sanchez, Şampiyonlar Ligi'nde de bugüne kadar 59 maça çıktı ve 12 gol atarak 15 asist yaptı.

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Son dakika: Fenerbahçe'ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray'ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...
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