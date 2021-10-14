Sadakatsiz son bölüm izle tek parça! Kanal D ile Sadakatsiz 34.bölüm tamamı kesintisiz hemen izle!

Sadakatsiz 34.bölüm Kanal D'de izleyiciyle buluştu. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizide bu hafta Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir. Sadakatsiz son bölüm tek parça izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için erişime açılacak. Sadakatsiz son bölüm full kesintisiz izle Kanal D'de!
Sadakatsiz 32. son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak Kanal D dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum
Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir.
Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır...