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Giriş Tarihi: 20.10.2021 09:55

DGS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 DGS 2. Ek tercihler için gözler sonuç tarihinde!

DGS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 DGS 2. Ek tercihler için gözler sonuç tarihinde!

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen DGS 2. Ek tercihler için gözler sonuç tarihine çevrildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) konuyla ilgili herhangi bir tarih açıklamasında bulunmazken adaylar konuyla ilgili olarak “DGS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Beklenen açıklamanın işlemlerin sona ereceği 21 Ekim tarihinden sonra kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, 2021 DGS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DGS 2. Ek tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. İlk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma giremeyen vatandaşlar 15-21 Ekim tarihleri aralığında boş kontenjanlara başvurularını gerçekleştiriyor. Bu noktada ise "DGS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için gerçekleştirilen süreçte heyecan dorukta. İşte DGS ek tercih sonuçları ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

DGS ek tercih tarihlerini açıklayan ÖSYM; "2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır." Şeklinde açıklamada bulundu.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlarla ilgili henüz net bir tarih bilgisi bulunmuyor.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2021 DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

DGS ek tercih boş kontenjanları duyuruldu. Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak.

DGS EK TERCİH TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 DGS 2. Ek tercihler için gözler sonuç tarihinde!
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