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Giriş Tarihi: 22.10.2021 16:45 Son Güncelleme: 22.10.2021 16:54

Son dakika haberi: Fatih Terim'in prensine Avrupa devinden teklif! Galatasaray'ın genç yıldızı Haaland'ın yanına...

Son dakika haberi: Fatih Terim’in prensine Avrupa devinden teklif! Galatasaray’ın genç yıldızı Haaland’ın yanına...

Beşiktaş derbisi öncesi morallenen Galatasaray'dan son dakika haberleri geliyor. Fatih Terim'in sezon başında ısrarla istediği genç yıldız kısa sürede takımın değişilmezi ismlerinden biri oldu. Bu sezon oynadığı her maçta takımın en çok koşan futbolcularından biri olan yıldıza Alman devi Borussia Dortmund talip oldu. Fatih Terim'in prensi Haaland ile takım arkadaşı olabilir. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde muhteşem bir seri yakaladı. Hem Lazio hem Marsilya hem de Lokomotiv Moskova maçlarında gol yemeyen Galatasaray, West Ham United ile birlikte turnuvada gol yemeyen tek takım oldu. Galatasaray'ın genç yıldızına dünya devi Borussia Dortmund talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: FATİH TERİM'İN PRENSİ HAALAND İLE BULUŞABİLİR...

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre Alman devi Borussia Dortmund, Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızı Berkan Kutlu ile ilgileniyor.

BERKAN KUTLU'YA DEV TALİP!

İsviçre'de doğan Berkan Kutlu, Alanyaspor'daki performansıyla Galatasaray'a transfer olmuştu.

GALATASARAY TARAFTARI ONU ÇOK SEVDİ

Sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Berkan kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu.

Borussia Dortmund, Beşiktaş'ın da mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alıyor. Genç ve dinamik futbolcuları transfer edip yüksek maliyetlere satan Dortmund, şimdi de Berkan'ın peşinde.

DEVRE ARASINDA GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALABİLİRLER

Borussia Dortmund, İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ı kısa sürede satmayı planlıyor. Yaz aylarında hem Chelsea hem de Manchester United genç oyuncuyu istiyor.

Dortmund o bölge için adayları değerlendiriyor. Bu noktada devre arasında Berkan için Galatasaray'a bir teklif yapılabilir.

Akşam'ın haberine göre Borussia Dortmund scout ekipleri Beşiktaş derbisinde Berkan'ı izlemek için bir ekip gönderecek.

SERİE A'YI DEĞİL GALATASARAY'I SEÇMİŞTİ

Berkan Kutlu'ya sezon başında Galatasaray'ın dışında Serie A ekiplerinin de ilgisi vardı. Berkan, Sassuolo ve Genoa'dan gelen teklifleri reddederek Galatasaray'da oynamak istediğini Alanyaspor yöneticilerine iletti ve Galatasaray'a transfer oldu.

Berkan Kutlu bu sezon Süper Lig'de 7 maçta forma giydi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki üç resmi maçta da forma giyen Berkan, performansıyla milli takıma yükseldi.

Şenol Güneş'in yerine göreve gelen Stefan Kuntz, milli takım aday kadrosuna Berkan Kutlu'yu da davet etti.

Genç oyuncu 1-1 biten Norveç karşılaşmasında ilk kez A milli takım formasını giydi.

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Son dakika haberi: Fatih Terim'in prensine Avrupa devinden teklif! Galatasaray'ın genç yıldızı Haaland'ın yanına...
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