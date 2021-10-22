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Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre Alman devi Borussia Dortmund, Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızı Berkan Kutlu ile ilgileniyor.
BERKAN KUTLU'YA DEV TALİP!
İsviçre'de doğan Berkan Kutlu, Alanyaspor'daki performansıyla Galatasaray'a transfer olmuştu.
GALATASARAY TARAFTARI ONU ÇOK SEVDİ
Sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Berkan kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu.
Borussia Dortmund, Beşiktaş'ın da mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alıyor. Genç ve dinamik futbolcuları transfer edip yüksek maliyetlere satan Dortmund, şimdi de Berkan'ın peşinde.
DEVRE ARASINDA GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALABİLİRLER
Borussia Dortmund, İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ı kısa sürede satmayı planlıyor. Yaz aylarında hem Chelsea hem de Manchester United genç oyuncuyu istiyor.
Dortmund o bölge için adayları değerlendiriyor. Bu noktada devre arasında Berkan için Galatasaray'a bir teklif yapılabilir.
Akşam'ın haberine göre Borussia Dortmund scout ekipleri Beşiktaş derbisinde Berkan'ı izlemek için bir ekip gönderecek.
SERİE A'YI DEĞİL GALATASARAY'I SEÇMİŞTİ
Berkan Kutlu'ya sezon başında Galatasaray'ın dışında Serie A ekiplerinin de ilgisi vardı. Berkan, Sassuolo ve Genoa'dan gelen teklifleri reddederek Galatasaray'da oynamak istediğini Alanyaspor yöneticilerine iletti ve Galatasaray'a transfer oldu.
Berkan Kutlu bu sezon Süper Lig'de 7 maçta forma giydi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki üç resmi maçta da forma giyen Berkan, performansıyla milli takıma yükseldi.
Şenol Güneş'in yerine göreve gelen Stefan Kuntz, milli takım aday kadrosuna Berkan Kutlu'yu da davet etti.
Genç oyuncu 1-1 biten Norveç karşılaşmasında ilk kez A milli takım formasını giydi.