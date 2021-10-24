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Giriş Tarihi: 24.10.2021 22:12 Son Güncelleme: 24.10.2021 22:19

Hasan Çavuşoğlu'ndan Ali Koç sözleri! "Maç öncesi halı maçını da kazandık"

Hasan Çavuşoğlu’ndan Ali Koç sözleri! Maç öncesi halı maçını da kazandık

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 90+3'te Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Dereağzı’nda Ali Koç Başkan ile beraberdik. Halı saha maçı yaptık, Acun Ilıcalı da vardı orada da galip geldik" dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 90+3'te Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle 2-1 mağlup etti. Akdeniz ekibin ilk golünü ise Galatasaray'dan kiralık gelen Emre Akbaba kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise Serdar Dursun attı.

Kasrşılaşma sonrası Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son dakikalarda gelen galibiyeti yorumladı.

Hasan Çavuşoğlu, "Kadıköy'den çıkmak kolay değil. Ben burada teknik heyetimi ve futbolcularımı tebrik ediyorum. Futbolun için de her türlü sonuç var. Rekabet her zaman yeşil sahadadır. Fenerbahçeli futbolcuları da mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum.

"Dereağzı'nda Ali Koç Başkan ile beraberdik. Halı saha maçı yaptık, Acun Ilıcalı da vardı orada da galip geldik. Bu tür dostluklar kulüpler arasında olması gereken şeyler." ifadelerini kullandı.

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Hasan Çavuşoğlu'ndan Ali Koç sözleri! "Maç öncesi halı maçını da kazandık"
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