Hasan Çavuşoğlu'ndan Ali Koç sözleri! "Maç öncesi halı maçını da kazandık"

Kasrşılaşma sonrası Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son dakikalarda gelen galibiyeti yorumladı.

Hasan Çavuşoğlu, "Kadıköy'den çıkmak kolay değil. Ben burada teknik heyetimi ve futbolcularımı tebrik ediyorum. Futbolun için de her türlü sonuç var. Rekabet her zaman yeşil sahadadır. Fenerbahçeli futbolcuları da mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum.