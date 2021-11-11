AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi yoksa online mı olacak? MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri 2021!

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci AÖL sınav tarihleri için bekleyişe geçti. Açık lise sınavlarının yüz yüze mi yoksa online olarak mı yapılacağı konusu da merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında dönemin ilk sınavı için tarihler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulmuştu. Hal böyleyken "AÖL sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi online mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021-2022 MEB Açık lise AÖL sınav tarihleri...