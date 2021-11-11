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Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:06 Son Güncelleme: 11.11.2021 10:07

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi yoksa online mı olacak? MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri 2021!

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi yoksa online mı olacak? MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri 2021!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile beraber AÖL sınav tarihleri de belli oldu. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan öğrenciler, bir süredir konuyla alakalı açıklama bekliyordu. “AÖL sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi online mı?” soruları bu kapsamda son günlerde gündemde yer alan konular arasında yerini aldı. 2021-2022 Açık lise sınavlarının Aralık ayında yapılacağı kaydedilirken sınavların online veya yüz yüze olması konusunda bir açıklama yapılmadı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi online mı? İşte tüm detaylar...

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci AÖL sınav tarihleri için bekleyişe geçti. Açık lise sınavlarının yüz yüze mi yoksa online olarak mı yapılacağı konusu da merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında dönemin ilk sınavı için tarihler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulmuştu. Hal böyleyken "AÖL sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi online mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021-2022 MEB Açık lise AÖL sınav tarihleri...

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, açık lise sınavları online mı olacak? MEB 2021- 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri!

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Okullarda yüz yüze eğitim sürecinin devam etmesi dolayısıyla sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

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AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi yoksa online mı olacak? MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri 2021!
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