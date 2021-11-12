Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor... 21 kişilik maç kadrolarına giremeyen Assuncao ve Aytaç Kara'yı göndermeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da ayrılıklar kapıda...
A Takım bütçesi 61 milyon Euro'dan 48 milyon Euro'ya çekilse de kulüp bilançosuna zarar yazmaya devam ediyor. Yönetim, ara transferde gelecek her teklifi değerlendirme kararı aldı.
"Oyuncu satmaya mecburuz" görüşü ağır basarken, Burak Elmas-Fatih Terim arasındaki toplantıda bu durum masaya yatırıldı.
Marcao'yu İtalyan, Kerem Aktürkoğlu'nu Fransız kulüpleri takip ediyor. Berkan, Cicaldau ve Morutan da sarı-kırmızılı takımda değerini katladı.
Ocak ayında mali yönden iyi bir teklif gelmesi halinde her oyuncunun satışının gündeme geleceği ortaya çıktı.
Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Arda Turan, Feghouli ve Babel'e veda edecek Galatasaray, hem 8 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak hem de takımın yaş ortalamasını düşürecek.
'UMARIM G.SARAY'DA UZUN KALIRIZ'
Bu arada Aslan'ın iki genç ismi Cicaldau ve Morutan, Romanya Milli Takımı'nın YouTube kanalındaki soru-cevap programına katıldı. İşte ortaya çıkan ilginç diyalog:
MORUTAN: Başka bir takıma gittiğinde Galatasaray'da olduğu gibi beni bekler misin?
CICALDAU: Bunu hiç düşünmedim. Umarım ikimiz de mümkün olduğunca uzun yıllar Galatasaray'da kalırız.
MORUTAN: Eğer kaleciyle ikiye bir kalırsak bana pas verir misin yoksa golü kendin mi atarsın?
CİCALDAU: Öyle bir anda golü ben atmam, %100 sana pas veririm.
FEGHOULI'DEN YÖNETİME ÇAĞRI
Öte yandan sezon sonunda Galatasaray ile kontratı bitecek olan Sofiane Feghouli, takımda kalmak istediğini söyledi.
Cezayir Milli Takımı'nda olan deneyimli oyuncu VOA Afrique'ye açıklamalarda bulunurken, "İstanbul'da mutluyum. Galatasaray'da kalmak istiyorum, burası benim evim. Galatasaray'da şampiyonluklar kazandım ve Türkiye'de kendimi iyi hissediyorum" diyerek yönetime mesaj verdi.
Galatasaray formasıyla 142 maça çıkan Sofiane Feghouli, 32 gol ve 28 asistle oynadı.
İMPARATOR'UN BELGESELİ OCAK 2022'DE
Diğer yandan Galatasaray ile 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa kazanan Türk futbolunun İmparator'u Fatih Terim'in belgeseli 2022 yılının ocak ayında piyasaya çıkacak.
Uzun süredir devam eden çekimlerin ardından artık son aşamaya gelindiği öğrenilirken, belgeselin yayınlanacağı dönemde, GS Store'un da Fatih Terim için hazırladığı özel koleksiyonun piyasaya sürüleceği de açıklandı.