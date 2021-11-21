KYK burs başvurusu sonuçları sorgulama! 2021 GSB ve E Devlet ile KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvurularını tamamlayan öğrenciler sonuçlar için ise geri sayıma başladı. Eğitim hayatında kullanmak için maddi destek bekleyen adaylar konuyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan da KYK burs sonuçları hakkında önemli bir açıklama gelirken, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ise merak konusu oldu. GSB ve E Devlet ile 2021 KYK burs sonuçları sorgulama ekranına ve konuyla ilgili son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK başvuru sonuçları sorgulama ekranı
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
10 Kasım'da sona eren KYK başvurularının ardından gözler sonuçlar için yapılacak olan resmi açıklamaya çevrilmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, konuya ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.
KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Bakan Kasapoğlu açıklamasında, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.