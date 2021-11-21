KYK burs başvurusu sonuçları sorgulama! 2021 GSB ve E Devlet ile KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuruları 5-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. E Devlet sistemi üzerinden yapılan başvuruların ardından on gün geçerken, KYK burs sonuçları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan da bu konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ise başvuru yapan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs sonuçları açıklamasını ne zaman yapacak? İşte, GS ve E Devlet ile 2021 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuru sonucu sorgulama ekranı!

KYK burs başvurularını tamamlayan öğrenciler sonuçlar için ise geri sayıma başladı. Eğitim hayatında kullanmak için maddi destek bekleyen adaylar konuyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan da KYK burs sonuçları hakkında önemli bir açıklama gelirken, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ise merak konusu oldu. GSB ve E Devlet ile 2021 KYK burs sonuçları sorgulama ekranına ve konuyla ilgili son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK başvuru sonuçları sorgulama ekranı

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 Kasım'da sona eren KYK başvurularının ardından gözler sonuçlar için yapılacak olan resmi açıklamaya çevrilmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, konuya ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.