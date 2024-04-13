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Giriş Tarihi: 13.4.2024 17:57 Son Güncelleme: 13.4.2024 18:01

Beşiktaş'ın konuğu Samsunspor | İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş’ın konuğu Samsunspor | İlk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlılar, evinde 3 puanı almak isterken, konuk ekip ise deplasmandan puan veya puanlar çıkarma peşinde. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlılar, evinde 3 puanı almak isterken, konuk ekip ise deplasmandan puan veya puanlar çıkarma peşinde. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Samsunspor maçı saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Gedson, Muci, Rashica, Ghezzal, Muleka, Semih

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Taylan, Ntcham, Emre, Mouandilmadji

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Beşiktaş'ın konuğu Samsunspor | İlk 11'ler belli oldu
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