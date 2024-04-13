Beşiktaş’ın konuğu Samsunspor | İlk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlılar, evinde 3 puanı almak isterken, konuk ekip ise deplasmandan puan veya puanlar çıkarma peşinde. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.



BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Samsunspor maçı saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Gedson, Muci, Rashica, Ghezzal, Muleka, Semih

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Taylan, Ntcham, Emre, Mouandilmadji