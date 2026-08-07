Anlat bana Kerem!

Golcü transferini play-off'a yetiştirmeye çalışan Fenerbahçe, Benfica forması giyen Yunan Vangelis Pavlidis için temaslarını sürdürüyor. Sarılacivertliler, Pavlidis'in özellikle Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'da yakaladığı uyumun İstanbul'da da devam etmesini istiyor. Portekiz'den edinilen bilgilere göre; iki kulüp arasındaki görüşmelerin yaklaşık 45 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden sonuçlanması bekleniyor. Bu süreçte Pavlidis'in, Kerem'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. "F.Bahçe nasıl?" diye soran 27 yaşındaki oyuncu, "Gelmeni isterim. Burayı çok seveceksin. Hem çok gol atarsın hem de çok kolay uyum sağlarsın. Benfica günlerimizi yaşayabiliriz" yanıtını aldı.

B PLANI ENDRİCK!

Pavlidis için girişimler sürerken alternatif isimler üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetimin gündemindeki en önemli seçeneklerden biri Real Madrid'in genç yıldızı Endrick. Hem santrfor hem de sol kanatta görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, U23 yabancı kontenjanı açısından büyük avantaj sağlıyor. Genç yıldızın önceliğinin düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek olduğu öğrenildi. F.Bahçe, Pavlidis transferinde istediği sonuca ulaşamaması halinde Endrick dosyasını hızlandırmayı planlıyor.