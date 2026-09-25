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Giriş Tarihi: 25.09.2026 12:44

Bayern Münih’e Musiala’dan kötü haber!

Bayern Münih, Jamal Musiala'nın sağ uyluğunda kas yırtığı tespit edildiğini açıkladı.

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Bayern Münih’e Musiala’dan kötü haber!
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Bundesliga devi Bayern Münih'e yıldız futbolcusu Jamal Musiala'dan kötü haber geldi. Alman futbolcunun sağ uyluk kasında yırtık tespit edildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Jamal Musiala, Almanya Milli Takımı'nın maçları tamamlanmadan kadrodan ayrılıyor. Alman Futbol Federasyonu, cuma günü yaptığı açıklamada Bayern Münih'in orta saha oyuncusunun sağ uyluğunda kas yırtığı meydana geldiğini duyurdu.

23 yaşındaki futbolcu, perşembe akşamı ısınma sırasında sakatlandı. Musiala, bundan sonraki rehabilitasyon çalışmalarına Bayern Münih'te devam edecek."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Bayern Münih’e Musiala’dan kötü haber!
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