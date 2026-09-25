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Giriş Tarihi: 25.09.2026 11:40

Bodrum FK Ajeti'yi bekliyor!

1'inci Lig'de milli araya 8 puana 14'üncü sırada giren Bodrum Futbol Kulübü'nde Arnavut stoper Arlind Ajeti'ye sakatlık kabus oldu.

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DHA
Bodrum FK Ajeti’yi bekliyor!
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Bodrum FK'de 2024-2025 sezonunda Süper Lig döneminde gelen ve geride kalan senelerde takımın en istikrarlı oyuncularından olan Arlind Ajeti yaşadığı hamstring yaralanması nedeniyle ilk 8 haftayı kaçırdı.

Yoğun bir tedavi programına giren 33 yaşındaki Ajeti'nin bir süre daha sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

PERFORMANSI

Arlind Ajeti, Süper Lig'de ilk sezonunda yeşil-beyazlı formayı 29 maçta terletti ve 2529 dakika forma giydi. O sene Süper Lig'de küme düşen Bodrum FK'da Ajeti bu kez 1'inci Lig'deki takımda yer aldı ve play-offlar dahil 33 müsabakaya çıktı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

1'inci Lig'de 2956 dakika sahada kalan Ajeti 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Ajeti kariyerinde 40 kez de Arnavutluk A Milli Takımı'nda görev aldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BODRUM FK #SÜPER LİG

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Bodrum FK Ajeti'yi bekliyor!
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