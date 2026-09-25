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Giriş Tarihi: 25.09.2026 14:11

Fransız yıldızlara özel güvenlik önlemi!

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam karşılaşacağı Fransa, yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli'ye geldi. Otele başka müşteri alınmazken, Fransız heyet kendi menülerini tercih etti.

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İHA
Fransız yıldızlara özel güvenlik önlemi!
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam saat 21.45'te Fransa ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Zinedine Zidane, futbolcular Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Desire Doue gibi dünya yıldızlarının bulunduğu kafile özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Fransa'dan getirilen özel otobüs ile Kocaeli'ye geldi.

Kafilenin konakladığı otele güvenlik sebebiyle başka müşteri kabul edilmedi. Otel önüne ise çok sayıda futbolsever gelerek, futbolcuları görmek için kıyasıya yarıştı.

KENDİ MENÜLERİNİ TERCİH ETTİLER

Öte yandan Fransız kafilerinin; makarna, et, balık ve salata gibi yiyeceklerin ağırlıkta olduğu menüyü tercih ettiği öğrenildi. Otel çevresinde ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saat boyunca nöbet tuttu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Fransız yıldızlara özel güvenlik önlemi!
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