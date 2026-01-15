Gustavo Hamer’de ikinci perde!

Trabzonspor, sezon başında almak için yoğun mesai harcadığı ancak Sheffield United'ın yüksek bonservis talebi nedeniyle vazgeçtiği Gustavo Hamer için tekrar düğmeye bastı.Ada temsilcisinin, 7 milyon Euro civarında bir teklifediyebileceği belirtiliyor. İspanya'dan Sevilla ve İtalya'dan Cremonese'nin de devrede olduğu yarışta Fırtına, resmi teklif hazırlığında. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen merkez orta saha oyuncusu, bu sezon şu ana kadar 20 karşılaşmada 4 gol, 3 asistlik katkı sağlamayı başardı.ve ardından net bir kararın verilmesiyle resmi girişimlerin başlayacağı öğrenildi.