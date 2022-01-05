Kurtuluş formülü

Halen teknik direktörünü bulamayan Kanarya, Gustavo, Sosa, Meyer, Tisserand ve Rossi gibi isimlerden gönderebildiği kadarını gönderip kadrosunu güçlendirme planını devreye sokacak
TISSERAND: Kulüp genel olarak performansından memnun. Ancak takımınen yüksek maaş alan 3-4futbolcusundan biri olmasınedeniyle listede.Almanya'dan talipleri olduğu konuşuluyor. 29 yaşındaki stoper bu sezon 18 resmi maçta 1402 dakika görev yaptı. GUSTAVO: Eski performansından uzaklığı ve en yüksek maaş alan isim olması nedeniyle gönderilmek isteniyor. Maaşı yıllık 4 milyon Euro'yu buluyor. ÜlkesiBrezilya'da bazı kulüplerlegörüşmeleri devam ediyor. 34 yaşındaki ön libero 19 resmi maçta 1 gol-1 asist üretti.
SOSA: Yine maaşı yüksekolduğu için radara takılan isimlerden. Bunun yanında çok sık sakatlanması ve performansının düşük olması problem... Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ocakta kontrattan çıkmak için yoğun çaba var. 36 yaşındaki orta saha 16resmi maçta 951 dakika forma giyip,1 asist yaptı. MEYER: Performansı Fenerbahçe seviyesinde görülmüyor. Kontenjanın boşalması için feda edilebilir. Yeni gelecek hocanın kararıbelirleyici olacak ancak ayrılmaihtimali hayli yüksek. 26 yaşındaki orta saha 10 maçta 414 dakika oynarken 1 golü Avrupa'da attı. ROSSİ: Bulunduğu bölgedeki kalabalık nedeniyle kulübeye oturdu. Kiralık ve sezonsonunda ayrılacak. Yine kontenjan doluluğu nedeniyle feda edilmesi muhtemel. 21 resmimaçta 1101 dakika oynadı. 2gol-5 asisti var.