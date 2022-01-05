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Giriş Tarihi: 5.1.2022

Kurtuluş formülü

VOLKAN DEMİR
Kurtuluş formülü

Halen teknik direktörünü bulamayan Kanarya, Gustavo, Sosa, Meyer, Tisserand ve Rossi gibi isimlerden gönderebildiği kadarını gönderip kadrosunu güçlendirme planını devreye sokacak

TISSERAND: Kulüp genel olarak performansından memnun. Ancak takımın en yüksek maaş alan 3-4 futbolcusundan biri olması nedeniyle listede. Almanya'dan talipleri olduğu konuşuluyor. 29 yaşındaki stoper bu sezon 18 resmi maçta 1402 dakika görev yaptı.
GUSTAVO: Eski performansından uzaklığı ve en yüksek maaş alan isim olması nedeniyle gönderilmek isteniyor. Maaşı yıllık 4 milyon Euro'yu buluyor. Ülkesi Brezilya'da bazı kulüplerle görüşmeleri devam ediyor. 34 yaşındaki ön libero 19 resmi maçta 1 gol-1 asist üretti.



SOSA: Yine maaşı yüksek olduğu için radara takılan isimlerden. Bunun yanında çok sık sakatlanması ve performansının düşük olması problem... Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ocakta kontrattan çıkmak için yoğun çaba var. 36 yaşındaki orta saha 16 resmi maçta 951 dakika forma giyip, 1 asist yaptı.
MEYER: Performansı Fenerbahçe seviyesinde görülmüyor. Kontenjanın boşalması için feda edilebilir. Yeni gelecek hocanın kararı belirleyici olacak ancak ayrılma ihtimali hayli yüksek. 26 yaşındaki orta saha 10 maçta 414 dakika oynarken 1 golü Avrupa'da attı.
ROSSİ: Bulunduğu bölgedeki kalabalık nedeniyle kulübeye oturdu. Kiralık ve sezon sonunda ayrılacak. Yine kontenjan doluluğu nedeniyle feda edilmesi muhtemel. 21 resmi maçta 1101 dakika oynadı. 2 gol-5 asisti var.

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