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Giriş Tarihi: 31.7.2021 10:15 Son Güncelleme: 31.7.2021 10:15

Hande Baladın kimdir, kaç doğumlu ve aslen nereli? Filenin Sultanları’nın 7 numaralı oyuncusu Hande Baladın kaç yaşında, kilosu ve boyu kaç, ?

Hande Baladın kimdir, kaç doğumlu ve aslen nereli? Filenin Sultanları’nın 7 numaralı oyuncusu Hande Baladın kaç yaşında, kilosu ve boyu kaç, ?

Handa Baladın kimdir? Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda nefes kesen mücadelelere imza atmaya devam ediyor. Gruptaki ilk maçında Çin’i mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada ise İtalya’ya 3-1 mağlup oldu. Bugün ise Tokyo Olimpiyatları üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları 2-0’dan iyi bir dönüşe imza atarak skoru 2-2’ye getirse de karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın dikkat çeken isimlerinden biri ise Hande Baladın oldu. İzleyiciler, Hande Baladın kimdir? Filenin Sultanları’nın 7 numaralı oyuncusu Handa Baladın kaç yaşında, boyu kaç ve aslen nereli sorularına yanıt arıyor. İşte Handa Baladın’ın hayatı

Handa Baladın kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve aslen nereli soruları televizyonları başında Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Filenin Sultanları Tokyo 2020'de nefes kesen mücadelelere imza atarken, milli yıldızlarımız hakkındaki araştırmalar da yoğun olarak yapılıyor. Bu doğrultuda, Hande Baladın da en çok merak edilen isimler araısnda öne çıkıyor. Smaçör olarak görev yapan Hande Baladın, şu anda Eczacıbaşı'nın formasını giymektedir. Peki, Hande Baladın kimdir, boyu kaç, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte, Hande Baladın'ın hayatı, boyu ve özel yaşamı hakkında bilgiler...

HANDE BALADIN KİMDİR?

Hande Baladın, 1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya geldi.

Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. Boy uzunluğu 1.89 m'dir.

2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

KULÜP BAŞARILARI

  • 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
  • 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
  • 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
  • 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)
  • 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
  • 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

MİLLİ TAKIM

  • 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
  • 2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
  • 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
  • 2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
  • 2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
  • 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği
  • 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

BİREYSEL BAŞARILAR

  • 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"
  • 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"

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Hande Baladın kimdir, kaç doğumlu ve aslen nereli? Filenin Sultanları’nın 7 numaralı oyuncusu Hande Baladın kaç yaşında, kilosu ve boyu kaç, ?
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